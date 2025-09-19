Marcelo Orrego y un encuentro clave con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán El primer mandatario provincial recibió al funcionario nacional.

El gobernador Marcelo Orrego recibió la visita del ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán en la jornada de este viernes.

La ocasión sirvió además para que se abordaran temas importantes relacionados a la provincia de San Juan.

Posteriormente, recorrieron el complejo del programa que se gestionó desde la Provincia en el departamento de Chimbas, Casa Activa.

Cabe destacar que, luego del traspaso que hizo Nación a la Provincia, Casa Activa Chimbas se destinará a crear un Centro de Atención Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, modelo en Latinoamérica.