Milei en la Bolsa: "Voy a ser reeelecto y se vienen 100 años de liberalismo"

El presidente Javier Milei volvió a defender el derecho a la propiedad privada y dijo que quienes se oponen a eso "son los enemigos del progreso, son los responsables de la decadencia argentina". A su vez, sostuvo que será reelecto como jefe de Estado en 2027 y confió en que se abrirá una nueva etapa en la Argentina. "Se vienen 100 años de liberialismo", anticipó.

En primer término, Milei hizo referencia a la postergación del debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. "Los que se oponen a la defensa férrea del derecho de propiedad... está claro que son los enemigos del progreso". sostuvo el mandatario al brindar su mensaje en la Bolsa de Comercio en el acto por el 172º aniversario de la entidad.

Y agregó: "los gobiernos se han dedicado a robar a los argentinos, a vulnerar el derecho a la propiedad. Proteger el derecho a la propiedad es lo que nos va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente".

La exposición del jefe de Estado estuvo basada en la economía y, con ese foco, repartió conceptos en torno al crecimiento. Habló de stock de capital, ahorro e ingresos. En ese marco, cuestionó "a los gobiernos populistas" que "hicieron un despilfarro de dinero".

"Como ahora, terminala", dijo en ese momento uno de los asistentes. La frase no le cayó bien al economista, quien salió al cruce rápidamente: "No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato". "Y tenemos para 100 años de liberalismo, así si no te gusta andate a Cuba", replicó. La respuesta despertó aplausos del público. Fue de las pocas intervenciones de Milei que generaron una reacción en el auditorio.