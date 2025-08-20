Milei se reunió con directivos de Glencore, con El Pachón entre las conversaciones La compañía suiza presentó dos proyectos mineros bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Javier Milei recibió este miércoles en Casa Rosada al CEO global de Glencore, Gary Nagle, en el marco de la presentación de dos proyectos mineros de gran escala en Argentina. Del encuentro participaron también Gerardo Werthein, Daniel González, Martín Pérez de Solay, Anne Edwards y Luis Lucero.

Así lo informó el Gobierno en la red social X, desde la cuenta @OPRArgentina: “El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al CEO de Glencore, Gary Nagle. También participaron de la reunión el canciller Gerardo Werthein; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; la directora de Asuntos Corporativos de Glencore, Anne Edwards; y el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay”.

La empresa suiza ingresó dos solicitudes de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por un monto conjunto de USD 13.300 millones, correspondientes al proyecto El Pachón, en San Juan, y Minera Agua Rica (MARA), en Catamarca. Según precisó el ministro de Economía, Luis Caputo, estas iniciativas se suman a los 20 proyectos ya presentados en el marco del régimen, con un volumen total estimado en USD 33.600 millones.

El Pachón contempla un desembolso inicial de USD 9.500 millones a desarrollarse durante la próxima década, mientrasque Agua Rica prevé una inversión de USD 4.000 millones.

En términos de recursos, ambos yacimientos representan una capacidad significativa: alrededor de 6.000 millones de toneladas en San Juan y 1.200 millones de toneladas en Catamarca. La compañía estima que la fase de construcción podría generar más de 10.000 empleos directos, mientras que la etapa operativa sumaría 2.500 puestos adicionales.

Días previos a la reunión del 20 de agosto, desde la firma remarcaron el impacto del marco regulatorio en la decisión de avanzar con los proyectos. “El presidente Milei y su administración merecen el reconocimiento por la implementación del RIGI. Este marco ha transformado el panorama de la inversión en Argentina, actuando como un catalizador clave para atraer importantes inversiones extranjeras al país. La presentación de hoy constituye un paso significativo hacia el desarrollo de El Pachón y Agua Rica. Además, refuerza nuestro compromiso de larga data con Argentina, país en el que hemos sido un orgulloso inversor durante más de dos décadas”, expresó Gary Nagle.

Por su parte, el Gobierno nacional destacó que el fortalecimiento del RIGI garantiza previsibilidad y seguridad jurídica para el ingreso de capitales de magnitud, al tiempo que impulsa la diversificación productiva en sectores estratégicos como la minería. Según el comunicado oficial, la presentación de Glencore se enmarca en la serie de anuncios de inversión que buscan consolidar a la Argentina como un destino competitivo en la región.

La reunión en Casa Rosada entre el Presidente y los directivos de Glencore constituye, además, una señal positiva hacia los mercados internacionales, ya que muestra la voluntad de la Argentina de generar confianza, atraer inversiones de largo plazo y promover un crecimiento económico sostenido sobre la base de la seguridad jurídica y la apertura a capitales extranjeros.