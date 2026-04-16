Multa de hasta $20 millones y trabajo comunitario, las claves del programa para prevenir y erradicar el acoso escolar que busca ser ley en San Juan

El pasado viernes 10 de abril ingresó a la Cámara de Diputados de San Juan la propuesta legislativa que busca la creación de un Programa para la Prevención y Erradicación del Acoso Escolar . La iniciativa, de autoría del diputado departamental por Chimbas Gabriel Sánchez, busca no solo establecer protocolos de acción ante casos de violencia escolar, sino también sancionar a los padres de los menores agresores reincidentes.

“Es un proyecto que vengo estudiando desde hace tiempo, porque el bulliyng lo hemos padecido todos en algún momento. No solo en la escuela, sino en los clubes, espacios recreativos y hasta en el trabajo. Es importante entonces que abordemos la problemática que vienen padeciendo muchos chicos” , explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO el legislador provincial. De esta manera, se busca que San Juan se sume a la lista de provincias que han legislado sobre la problemática.

Para el legislador, si bien hay acciones que establece el Ministerio de Educación para casos de violencia escolar, considera que los mismos no son suficientes. Por eso, en parte de su proyecto de ley propone la creación de un protocolo de actuación a desarrollar tanto la comunidad educativa, directivos y padres.

Pese a que desde hace semanas rondan algunas otras propuestas sobre el mismo eje temático (como la denominada “Ley Florencia”, una iniciativa impulsada por la diputada Mónica González), Sánchez confirmó a este medio que solo su propuesta es la única que ha ingresado a la Cámara de Diputados. Sin embargo, detalló que su intención es poder desarrollar un proyecto superador en conjunto que logre el aval de sus colegas en el recinto este año.

“Tras la presentación de este proyecto se comunicaron muchos padres, profesores, y en el ámbito de la discapacidad donde se ven afectados. Por eso decidí presentar este proyecto y esperó el apoyo de mis pares para que sea ley y la provincia cuente con una norma innovadora” , indicó Sánchez.

Claves del Programa para la Prevención y Erradicación del Acoso Escolar

El proyecto de ley, al que accedió este medio, establece las pautas de actuación ante casos de acoso escolar, como también las sanciones que le cabría a los pares, siendo uno de los puntos más llamativos del documento.

Desmenuzando el proyecto, el artículo 4 establece la creación de un protocolo de actuación que establece:

Denuncia: Cualquier integrante de la comunidad educativa podrá denunciar un hecho de acoso escolar ante el equipo directivo del establecimiento.

Investigación: Con la denuncia, se debe investigar el hecho para determinar si se trata o no un caso de acoso escolar. En caso se confirmarse el acoso, el protocolo indica la intervención del Gabinete Técnico Interdisciplinario y citación a los padres o tutores de los alumnos involucrados a los fines de poner en conocimiento el hecho denunciado.

Resolución: Con las partes informadas, establecer un acuerdo en el cual las partes se comprometen a hacer cesar cualquier acto de acoso, como así también, el compromiso de los padres o encargados del causante en el ejercicio adecuado del deber de orientación.

Incumplimiento de acuerdo: Si el acuerdo no es cumplido por las partes sea por la comisión de un nuevo hecho de acoso que involucre al mismo causante o no se llegue a una resolución debido a la inasistencia de las partes, se declarará el incumplimiento del acuerdo o fracaso de la instancia, según corresponda. En ambos supuestos, los directivos del establecimiento educativo o el representante del damnificado podrán denunciar el hecho ante el Juzgado de Falta competente.

Además, propone incorporar al Código de Faltas de la provincia sanciones ante casos de acoso escolar, apuntado a los encargados, padres o tutores del menor agresor; considerando dentro del acoso hostigamiento, maltrato físico o psicológico, maltrato verbal, tratos vejatorios o discriminatorios.

“El proyecto incorpora que se establezcan multas de hasta 20 millones de pesos o trabajo comunitario por 30 días hacia los padres de los chicos que comente el acoso escolar. Es más que nada para que haya un apoyo de los padres, que se involucren y no dejen librado al azar lo que hacen o dejan de hacer los chicos, ya que sabemos que hay muchos padres que dejan que los chicos hagan lo que quieran”, destacó Sánchez.

El propósito de la iniciativa legislativa, además de involucrar a toda la sociedad en la prevención del acoso escolar, es promover un ambiente educativo pacífico, asegurado y garantizando a toda la comunidad educativa la convivencia libre de violencia y discriminación.