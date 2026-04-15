    • 15 de abril de 2026 - 12:35

    Nueva sala de computación en el Penal de Chimbas impulsará la formación digital de internos

    Con equipos donados por el Poder Judicial, el Servicio Penitenciario Provincial inauguró un espacio con 30 computadoras destinado a la capacitación profesional y educativa de personas privadas de la libertad.

    Computadoras en el Penal.

    Computadoras en el Penal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo de fortalecer la educación y la capacitación laboral dentro del sistema penitenciario, quedó inaugurada la nueva sala de computación del Servicio Penitenciario Provincial, en el sector La Higuera. El espacio, equipado con 30 computadoras donadas por el Poder Judicial de San Juan, estará destinado a la formación profesional y universitaria de personas privadas de la libertad.

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    El acto contó con la presencia del presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, quien participó en representación del Poder Judicial. La jornada comenzó con una reunión de trabajo entre las autoridades y continuó con el acto protocolar. Posteriormente, se realizó una recorrida por el Pabellón 5 junto a autoridades penitenciarias.

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    Durante su discurso, Olivares Yapur destacó la importancia de ampliar el rol de la Justicia más allá de la condena. En ese sentido, remarcó la necesidad de promover herramientas que permitan la reinserción social, como la alfabetización digital y la formación en oficios tecnológicos. Además, subrayó el avance del programa de Justicia Restaurativa que se impulsa en el país y que busca generar oportunidades concretas para las personas privadas de la libertad.

    Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, valoró el compromiso institucional del Poder Judicial y sostuvo que este tipo de iniciativas responden a un diagnóstico preocupante dentro del sistema penitenciario. Según indicó, un alto porcentaje de internos no ha completado sus estudios primarios o secundarios, y muchos carecen de formación laboral, lo que refuerza la necesidad de generar nuevas oportunidades de capacitación.

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    En la misma línea, el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez, agradeció la donación y destacó que la cantidad de equipos recibidos superó las expectativas iniciales, lo que permitirá ampliar el alcance de las capacitaciones.

    De esta manera, la incorporación de tecnología en contextos de encierro se presenta como una herramienta clave para promover la inclusión, el acceso a la educación y la adquisición de habilidades que favorezcan la reinserción social una vez cumplidas las condenas.

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