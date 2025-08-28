Nuevo revés para el Gobierno: la oposición presidirá la comisión investigadora del caso Libra Tras meses de inactividad, la oposición logró reactivar la comisión que investigará la supuesta responsabilidad del Presidente Javier Milei y su entorno, y designó como presidente al diputado Maximiliano Ferraro.

La oposición logró ayer jueves 28 de agosto reactivar la comisión investigadora del caso Libra en la Cámara de Diputados, después de tres meses de estancamiento, y definió finalmente quién la presidirá.

Se trata del diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), elegido para encabezar el organismo que busca determinar la presunta responsabilidad del presidente Javier Milei y su hermana, Karina, en el criptoescándalo investigado por la justicia. Durante la votación, los bloques de La Libertad Avanza y del PRO se retiraron del recinto.

La oposición, constituida por bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda, había acordado también los nombres de Sabrina Selva y Oscar Agost Carreño como posibles autoridades de la comisión.

Una vez constituidas las autoridades, se espera que la comisión se reúna semanalmente o cada 10 días para establecer su reglamento interno y comenzar con las citaciones formales a funcionarios, como habían anticipado desde los distintos bloques.

El oficialismo reaccionó cuestionando la legitimidad del proceso. La diputada del PRO Silvana Giudici afirmó que todo lo que se haga luego del vencimiento de los plazos originales de la comisión es “inválido” y advirtió contra la intención de imponer un sistema de “voto ponderado” que iría en contra de la pluralidad política de la Cámara.