Orrego anunció la construcción de la autopista San Juan-Caucete: se financiará con el bono que emitió la provincia

El gobernador Marcelo Orrego anunció este martes la transformación de la Ruta Nacional 20 en una autopista de 24,5 kilómetros , entre la calle Gorriti y el acceso a Caucete. El proyecto contempla dos calzadas separadas, dos carriles por sentido, nuevos cruces, puentes, colectoras e iluminación , con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar una de las principales conexiones del Gran San Juan.

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La obra abarcará el corredor que vincula San Juan con Santa Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete , además de constituir una vía estratégica para el transporte de carga, los viajes regionales y el acceso al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

De acuerdo con los detalles presentados por el Gobierno provincial, la futura autopista tendrá dos calzadas físicamente separadas, con dos carriles por sentido , además de un separador central. A ambos lados se construirán colectoras laterales , que permitirán mantener el acceso a las propiedades y ordenar el tránsito local.

El proyecto también contempla una serie de puentes viales y cruces a distinto nivel . En el sector de la denominada rotonda Gaucho, donde confluyen el acceso al aeropuerto y la conexión con 9 de Julio, se prevé la construcción de puentes. También habrá intervenciones en los cruces de Patricias Sanjuaninas y en calle San Isidro .

Uno de los puntos destacados será la intervención en calle La Plata , donde se construirá un puente de aproximadamente 35 metros de longitud , acompañado por dos rotondas inferiores.

Otro de los trabajos centrales será la construcción de un nuevo puente sobre el río San Juan, de unos 206 metros de extensión y ocho vanos. La estructura contará además con un sector peatonal. El puente existente continuará prestando servicio dentro de la configuración definitiva de la autopista.

Qué pasará en el acceso a Caucete

En el extremo este del proyecto, el acceso a Caucete tendrá una rotonda partida, diseñada para organizar los ingresos, egresos y giros de los vehículos.

Las colectoras permitirán, además, mantener los recorridos de la Red Tulum y vincular las paradas de colectivos con los cruces peatonales. Las nuevas paradas contemplarán condiciones de accesibilidad, iluminación y sectores específicos para la detención de los colectivos.

El proyecto también incluye la construcción de veredas en sectores de Caucete y 9 de Julio, de acuerdo con el espacio disponible y las condiciones de seguridad y drenaje.

En distintos puntos del recorrido se incorporarán pasos peatonales, especialmente en las proximidades de la escuela Procesa Sarmiento, la escuela Doctor Luis Agote y la capilla Santa Rosa de Lima.

La obra incluirá además señalización vertical, demarcación horizontal, defensas metálicas y barreras de hormigón, según las necesidades de cada sector. También se realizará la iluminación de las calzadas principales y de las calles conectoras.

Obras hidráulicas y un plazo de 36 meses

Dentro del proyecto se contemplan trabajos para garantizar el funcionamiento de la infraestructura hídrica existente, con adecuaciones de cunetas, alcantarillas y canales de riego.

El Gobierno provincial estableció un plazo de ejecución de 36 meses para completar la transformación de este tramo de la Ruta Nacional 20.

Durante el anuncio, Orrego remarcó que se trata de una obra largamente reclamada y vinculó el proyecto con la necesidad de mejorar la infraestructura para acompañar el crecimiento productivo de la provincia.

El gobernador también hizo referencia a la seguridad vial y señaló que, según sus palabras, en este corredor se registraron 39 víctimas fatales en los últimos años, al justificar la necesidad de avanzar con una transformación integral de la ruta.

El financiamiento será con el Bono San Juan

La obra será financiada a través del Bono San Juan, colocado en los mercados internacionales. Orrego destacó que la provincia había obtenido autorización para emitir US$600 millones y aseguró que la colocación recibió un 72% más de demanda que el monto disponible.

Para el gobernador, el resultado de la operación representa una señal de confianza de los inversores en la provincia y permitirá destinar recursos a infraestructura considerada estratégica.

“San Juan y futuro es un complemento”, sostuvo Orrego durante el anuncio, al remarcar que la provincia busca utilizar la infraestructura para acompañar el desarrollo de la minería, el turismo, la industria y otras actividades productivas.

La transformación de la Ruta 20 se suma así al paquete de obras de infraestructura que la gestión provincial busca desarrollar con financiamiento propio y externo, con el objetivo de mejorar la conectividad entre los departamentos y ampliar la capacidad vial de uno de los principales accesos a San Juan.