Orrego entregó computadoras a estudiantes y el programa ya alcanzó a 12.914 alumnos en San Juan

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes 6 de octubre una nueva entrega de computadoras a estudiantes de 5° grado de escuelas primarias y de 2° año de escuelas secundarias orientadas y técnicas de gestión estatal. Con los dispositivos entregados en esta jornada, el programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro” ya distribuyó 12.914 computadoras en distintos departamentos de San Juan.

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La entrega se realizó en el estadio Aldo Cantoni y alcanzó a 982 estudiantes de 5° grado de escuelas primarias de gestión estatal de Pocito y a 823 alumnos de 2° año de escuelas secundarias orientadas y técnicas de Caucete , quienes recibieron una herramienta tecnológica destinada a acompañar sus trayectorias educativas y fortalecer la alfabetización digital.

De esta manera, la política educativa impulsada por el Gobierno de San Juan continúa extendiéndose a distintos puntos de la provincia. E l programa ya completó las entregas correspondientes a todos los estudiantes de 5° grado de primaria y de 2° año de secundaria de gestión estatal de Caucete, Jáchal, San Martín, Angaco, Albardón, 9 de Julio y Capital, además de las entregas realizadas en otros departamentos.

La iniciativa forma parte de una política educativa integral que incorpora tecnología para estudiantes y docentes y que se articula con otras acciones del Gobierno provincial, como el proceso de Modernización del Estado aplicado al sistema educativo, el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, “Transformar la Secundaria”, “Modo Matemática”, EDUGE y los ciclos de formación continua sobre inteligencia artificial aplicada a la educación para docentes.

En este marco, los estudiantes recibieron las computadoras acompañados por sus familias, ampliando el acceso a herramientas digitales que pueden ser utilizadas tanto para las actividades escolares como para otros procesos de aprendizaje dentro del hogar.

El despliegue del programa ya alcanzó a casi 1.800 estudiantes de primaria en Rawson. En Capital se completó la segunda etapa de distribución, con más de 1.500 computadoras para alumnos de escuelas primarias, luego de una primera entrega que había alcanzado a más de 2.500 estudiantes secundarios. También recibieron sus dispositivos más de 630 estudiantes de San Martín, más de 400 de Angaco, más de 1.300 de Albardón y más de 400 de 9 de Julio.

El programa llegó además a más de 800 alumnos de Jáchal y a estudiantes de escuelas de Vallecito y Bermejo. A esto se suma la entrega de dispositivos a 3.000 docentes, entre profesores de especialidades, maestros celadores y docentes de equipos móviles y de UEPA.

“Maestro de América, Cultivando el Futuro” es impulsado por el Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas. La iniciativa combina la incorporación de equipamiento tecnológico con capacitación docente y herramientas destinadas a acompañar los procesos de aprendizaje.

La adquisición de los equipos se realizó junto a UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), organismo que acompañó a la provincia durante los procesos de compra.

Durante 2025 se entregaron 25.000 computadoras y durante este año se distribuirán más de 20.000 equipos. Con ambas etapas, el programa alcanzará a toda la matrícula de 5° y 6° grado de primaria y 1° y 2° año de secundaria de gestión estatal, consolidando una política de acceso a tecnología educativa en toda la provincia.