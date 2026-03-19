Paritaria docente: qué dicen en el Gobierno tras el rechazo de los gremios a la propuesta salarial integral

Luego de conocerse anoche el rechazo de los gremios a la última propuesta salarial presentada en reunión paritaria, el ministro de economía, Roberto Gutiérrez no ocultó su sorpresa ante el cambio de postura de los gremios, cuando parecía un tema cerrado.

El plenario de UDAP, a favor de la última oferta salarial del Gobierno de San Juan

Paritaria docente: los gremios rechazaron la última propuesta del Gobierno de San Juan

" La verdad que yo me encuentro muy sorprendido por la decisión de no aceptar que han tenido los gremios, porque por un lado UDAP tenía mandato del plenario para aceptar la propuesta con algunos condicionamientos que estaban más que nada referidos a quienes se incluían, cosa que finalmente incluimos en la negociación que llevamos a cabo ayer. Por otro lado, AMET había adelantado en sus redes sociales que sí aceptaban y luego nos encontramos en la reunión con que no. Hay un comportamiento errático de los gremios que, desde un principio, mostraron interés en la propuesta que llevamos, en la reunión anterior“ sostuvo el funcionario en Estación Claridad.

Gutiérrez defendió la propuesta oficial como superadora. “Con la batería de medidas que ofrecimos, iban a cobrar $900.000; siempre en referencia a los que menos perciben. Y los docentes que cobrarán $2 millones, se les incrementa $160.000. Esto está sustancialmente por encima de la inflación y se instauró una cláusula de revisión en junio, bajo parámetros marcados”.

Respecto a cómo se procederá con el próximo pago de haberes, el ministro fue cauteloso y se limitó a responder: "estamos analizando cuáles son los pasos que vamos a seguir", mientras que manifestó que el diálogo no está cerrado.

También se dirigió a los trabajadores de la educación manifestando que desde el Gobierno se busca que "los docentes tienen que estar bien" y que tienen como objetivo que los sueldos de los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

En qué consiste la propuesta salarial presentada en la última reunión paritaria

La última propuesta salarial realizada por el ejecutivo incluía para marzo:

-Incrementar para el mes de marzo de 2026 el valor índice en 5%, con base del valor índice de diciembre 2025.

-Incrementar en 6 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de marzo 2026.

-Incrementar en 6 puntos el código E60 para el mes de marzo 2026.

Otorgar una suma mensual de cien mil pesos ($100.000,00) no remunerativa, no bonificable, a partir del mes de marzo 2026 en adelante, por un solo cargo, para cargos docentes del decreto N° 1890-2022 (Mod. Por Decreto N° 197-2020) (Mod. Por Decreto N° 1900-2023)

Otorgar una suma mensual de cincuenta mil pesos ($50.000,00) no remunerativa, no bonificable, a partir del mes de marzo de 2026 en adelante, por un solo cargo, para la categoría 166 del decreto N° 1890-2022 (Mod. Por Decreto N° 197-2020) (Mod. Por Decreto N° 1900-2023) a saber:

166

Maestro Grado Jornada Extendida

Incrementar la bonificación remunerativa denominada radio:

Incrementar Radio 4 de 90% a 95%

Incrementar Radio 5 de 110% a 115%

Incrementar Radio 6 de 130% a 135%

Incrementar Radio 7 de 150% a 155%

ABRIL

Otorgar un bono de ciento veinte mil pesos ($120.000,00), no remunerativo, no bonificable, por única vez, por CUIL, proporcional en horas cátedra, pagadero a la fecha quince de abril de dos mil veintiséis.

MAYO

Incrementar para el mes de mayo de 2026 el valor índice en 2%, con base del valor índice del mes de marzo 2026.

Incrementar en 4 puntos el código A01 en el nomenclador docente para el mes de mayo 2026.

JUNIO

Incrementar para el mes de junio de 2026 el valor índice en 3%, con base del valor índice del mes de mayo 2026.

Implementar para el mes de junio de 2026, cláusula de revisión (gatillo) en función a la evolución de la economía y situación fiscal de la Provincia.

Así mismo, el Ejecutivo propuso empezar a trabajar a partir del segundo semestre en el análisis de la situación de Jáchal y Caucete respecto a radio docente.