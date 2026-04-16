Paritaria docente en San Juan: acordaron subas escalonadas y cláusula gatillo hasta junio

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes cerraron un acuerdo paritario que establece incrementos salariales escalonados entre abril y junio de 2026, junto con mecanismos de actualización atados a la inflación y mejoras en distintos ítems del salario.

El entendimiento contempla, en primer lugar, que durante abril se incorporen al salario básico $100.000 que hasta el momento se abonaban como suma no remunerativa, pasando a figurar bajo el código A56 para todos los cargos y horas cátedra. Además, se aplicará un aumento del 5% en los radios 4, 5, 6 y 7, iniciando así un esquema de recomposición por zonas.

Para mayo, el acuerdo fija un incremento del 2% en el valor índice, calculado sobre la base de marzo, junto con una suba de cuatro puntos en el código A01, uno de los componentes clave del salario docente.

En tanto, para junio se prevé un nuevo aumento del 3% en el valor índice, tomando como referencia los haberes de mayo. A esto se suma la implementación de una cláusula gatillo, que permitirá ajustar los salarios de acuerdo a la evolución de la inflación medida por el INDEC y la situación fiscal provincial.

El acuerdo también incluye definiciones a más largo plazo: en octubre se completará la actualización de los radios con un nuevo incremento del 5% para las zonas 4 a 7. Asimismo, se estableció que no se descontará el día correspondiente al paro provincial realizado el 9 de abril.