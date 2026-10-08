La medida tiene sin servicio de transporte público de pasajeros a la provincia desde el miércoles a primera hora.

Paro de colectivos: comenzó la reunión para destrabar el conflicto, con la UTA cortando las calles en las afueras de Trabajo

El conflicto por el servicio de transporte público de pasajeros en la provincia atraviesa horas decisivas. Tras el inicio del paro que paralizó la circulación de colectivos desde la jornada del miércoles, las partes involucradas se sentaron este jueves a negociar bajo el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno local.

El encuentro, que se desarrolla en la sede de la Subsecretaría de Trabajo sobre calle Santa Fe, busca destrabar un choque de reclamos cruzados que mantiene a miles de usuarios sin movilidad.

En las afueras del organismo oficial, manifestantes del gremio UTA se concentraron con pancartas y bombos para visibilizar el reclamo por la deuda salarial, correspondiente al retroactivo del acuerdo paritario rubricado en septiembre.

Los choferes nucleados en la UTA se hacen sentir en las afueras de Trabajo. Foto: Daniel Arias Desde el sector empresarial, agrupado en ATAP, sostienen que la imposibilidad de afrontar los compromisos salariales responde a un estancamiento en la estructura de costos del sistema. Según manifestaron a través de las presentaciones administrativas realizadas ante la provincia desde mediados de año, la falta de adecuación en los subsidios y la tarifa del pasaje generó un severo descalce financiero en las firmas concesionarias.

Por su parte, las autoridades provinciales habían calificado la interrupción del servicio como una medida desmedida e ilegal, instando a las partes a desactivar la medida de fuerza para restablecer el servicio a la brevedad.