    • 8 de octubre de 2026 - 11:42

    Paro de colectivos: comenzó la reunión para destrabar el conflicto, con la UTA cortando las calles en las afueras de Trabajo

    La medida tiene sin servicio de transporte público de pasajeros a la provincia desde el miércoles a primera hora.

    Paro de colectivos: comenzó la reunión para destrabar el conflicto, con la UTA cortando las calles en las afueras de Trabajo
    Paro de colectivos: comenzó la reunión para destrabar el conflicto, con la UTA cortando las calles en las afueras de Trabajo

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    El encuentro, que se desarrolla en la sede de la Subsecretaría de Trabajo sobre calle Santa Fe, busca destrabar un choque de reclamos cruzados que mantiene a miles de usuarios sin movilidad.

    En las afueras del organismo oficial, manifestantes del gremio UTA se concentraron con pancartas y bombos para visibilizar el reclamo por la deuda salarial, correspondiente al retroactivo del acuerdo paritario rubricado en septiembre.

    Los choferes nucleados en la UTA se hacen sentir en las afueras de Trabajo. Foto: Daniel Arias

    Los choferes nucleados en la UTA se hacen sentir en las afueras de Trabajo. Foto: Daniel Arias

    Desde el sector empresarial, agrupado en ATAP, sostienen que la imposibilidad de afrontar los compromisos salariales responde a un estancamiento en la estructura de costos del sistema. Según manifestaron a través de las presentaciones administrativas realizadas ante la provincia desde mediados de año, la falta de adecuación en los subsidios y la tarifa del pasaje generó un severo descalce financiero en las firmas concesionarias.

    Por su parte, las autoridades provinciales habían calificado la interrupción del servicio como una medida desmedida e ilegal, instando a las partes a desactivar la medida de fuerza para restablecer el servicio a la brevedad.

    Las conversaciones continúan a puertas cerradas en busca de un esquema de acuerdo que permita destrabar los fondos requeridos y garantizar el retorno inmediato de las unidades a las calles.

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