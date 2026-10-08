El uñaquismo volvió a la carga por la Magistratura con la versión light de los Abogados Justicialistas

Es la primera vez después de mucho tiempo que los abogados del peronismo mantienen una reunión en la sede del Partido Justicialista. Quizá desde la disolución de la agrupación de Abogados Justicialistas, luego de la pelea entre los dos exjefes: el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, y el ahora juez de Faltas, Carlos Lorenzo.

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El sector del senador nacional Sergio Uñac dio el primer paso para participar en las elecciones de los dos matriculados que representarán a la Abogacía en el Consejo de la Magistratura de San Juan. Cargos que hoy ocupan Raúl Acosta y Valeria Torres, que se apartaron de la conducción orgánica del peronismo en la confección de las ternas de jueces y fiscales. La mayor demostración: la inclusión de Guillermo Baigorrí en la terna para la fiscalía General, puesto al que accedió luego en la Cámara de Diputados.

Ahora el justicialismo que responde al exgobernador vuelve a la carga por esas dos sillas en la Magistratura provincial. Lo hace con las mismas caras, pero bajo otra denominación. Ya extinta Abogados Justicialistas, hubo una reversión: Abogacía Transformadora, una asociación civil que hoy representa la versión de un peronismo light, cuyo presidente es el extitular del Foro, Marcelo Álvarez.

Es una formación competitiva con el oficialismo de Abogacía en Acción, que conduce el actual presidente del Foro, José Salinas, en conjunto con la exsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno sanjuanino, Claudia Sarmiento, hoy candidata a la Magistratura nacional en un lugar expectante.

La reunión del miércoles en el PJ puso sobre la mesa las elecciones del 25 de noviembre. La idea es una lista de unidad entre las diferentes facciones del peronismo. Por ahora, la cabeza del armado continúa siendo Álvarez. No le fue mal en los comicios del 2025. El oficialismo sostuvo la conducción del Directorio con Salinas, pero perdió el Jurado de Enjuiciamiento, donde ganó la candidata del justicialismo, Sofía Lloveras. Fue un primer paso.

No obstante, le llueven críticas internas por su coqueteo público con la "independencia" política de los matriculados.

De hecho, la creación de Abogacía Transformadora en San Juan se hizo con las mismas figuras de Abogados Justicialistas, pero con la idea de sostener un armado apartidario.

Sin embargo, trascendió que, en la previa a las últimas elecciones, tuvo una reunión con Uñac y con el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, en una oficina de Capital, para organizar el operativo electoral. Y ahora hay un retorno, bajo otro nombre, de los abogados del peronismo. ¿Nuevamente con la bendición de Uñac? Probablemente, por las caras que se vieron ayer miércoles: diputadas y dirigentes de confianza del senador.

¿Habrá unificación del peronismo? Es una posibilidad. Sobre todo porque, ante el resultado del 2025, persiste cierto optimismo. El PJ piensa en retener dos bancas clave en la Magistratura, el órgano que confecciona las ternas de los cargos judiciales. En otras palabras, no define, pero sí propone, quienes ingresan o ascienden en la estructura del Poder Judicial de la Provincia.

Chocarán con un oficialismo en el Foro que viene de ganar y que tiene a Sarmiento como candidata nacional. También con el espacio Foro Independiente más Abogacía Independiente, una conjugación del exsecretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, con el expresidente del Foro, Marcelo Arancibia. Y además es posible que juegue La Libertad Avanza.