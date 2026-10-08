    • 8 de octubre de 2026 - 07:03

    Segundo día sin colectivos en San Juan: la UTA mantiene el paro y este jueves habrá una audiencia clave

    La medida de fuerza comenzó el miércoles de manera sorpresiva y, tras no acatar la conciliación obligatoria, se extendió por tiempo indeterminado. A las 11.30 habrá una audiencia entre las partes.

    Paro de colectivos. Foto: Daniel Arias - Diario de Cuyo.

    Paro de colectivos. Foto: Daniel Arias - Diario de Cuyo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan atraviesa este jueves una nueva jornada sin colectivos del transporte público, luego de que la UTA mantuviera la medida de fuerza iniciada el miércoles y no acatara la conciliación obligatoria dictada para intentar destrabar el conflicto. Por ahora, los micros continúan sin circular y no hay un horario confirmado para la normalización del servicio.

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    El paro tomó por sorpresa a los usuarios durante la mañana del miércoles, cuando miles de sanjuaninos se encontraron con que los colectivos no circulaban. En un primer momento, la medida había sido anunciada hasta las 8.30, pero con el correr de las horas se confirmó que el reclamo se extendería por tiempo indeterminado.

    La decisión de la UTA de sostener la protesta pese a la conciliación obligatoria profundizó el conflicto que mantiene enfrentados a los trabajadores, las empresas y el Gobierno provincial. El reclamo salarial es uno de los principales puntos de discusión, aunque también pesa el debate por los costos que tiene actualmente el sistema de transporte público.

    A esto se suma una interna sindical vinculada a las elecciones de conducción, que atraviesa el escenario y complejiza todavía más las negociaciones. La combinación de estos factores derivó en una situación que dejó a San Juan sin el servicio de colectivos durante toda la jornada del miércoles y que se mantiene este jueves.

    Una audiencia que puede definir cómo sigue el conflicto

    Para este jueves a las 11.30 está prevista una nueva audiencia entre las partes. En ese encuentro, los empresarios anticiparon que presentarán una nueva propuesta salarial con el objetivo de avanzar en una salida al conflicto.

    Hasta que se produzca esa instancia y se conozca si existe algún acuerdo, los colectivos continuarán sin circular por la provincia. De esta manera, los usuarios deberán afrontar nuevamente la jornada sin transporte público y a la espera de una definición sobre cuándo se restablecerá el servicio.

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