Desde el comercio aseguraron que el paro de colectivos provocó una caída del 70% en las ventas

La Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan manifestó su rechazo al paro sorpresivo de transporte público que afectó a la provincia durante las primeras horas de este miércoles y aseguró que la falta de colectivos provocó una fuerte disminución en el movimiento comercial, especialmente de clientes provenientes de departamentos alejados.

Dictaron la conciliación obligatoria y se espera que los colectivos vuelvan a circular de manera inminente

Desde la entidad señalaron que la medida tuvo lugar en una de las semanas consideradas más importantes para el comercio, debido a la proximidad del Día de la Madre. En ese contexto, remarcaron que la interrupción del servicio generó dificultades para que trabajadores y consumidores pudieran trasladarse hacia el centro y las principales zonas comerciales.

Según el relevamiento realizado por la Cámara, el tránsito de clientes provenientes de departamentos alejados cayó alrededor de un 70% como consecuencia del paro. Para los comerciantes, el dato adquiere especial relevancia debido al actual escenario económico y a la necesidad de aprovechar fechas comerciales de alta demanda.

Desde la institución también aclararon que los trabajadores que se vieron afectados por la falta de transporte no sufrirán descuentos ni consecuencias en el presentismo por haber llegado tarde a sus puestos. “El empresario es solidario con su empleado”, remarcaron, al considerar que los empleados no fueron responsables de la medida imprevista.

El principal cuestionamiento de los comerciantes apuntó a la falta de previsibilidad en un servicio público esencial. La entidad sostuvo que la interrupción sorpresiva provocó un “colapso en la movilidad” y terminó trasladando las consecuencias a trabajadores, consumidores y comerciantes.

Ante esta situación, la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos reclamó a las autoridades que apliquen multas y sanciones contundentes contra las empresas de transporte, con el objetivo de evitar que una situación similar vuelva a afectar la actividad comercial y laboral de la provincia.

“Lo intolerable es la falta de responsabilidad institucional del servicio de transporte”, expresaron desde la entidad que conduce Ariel Marcelo Quiroga, quien firmó el comunicado en representación de la Cámara.

La preocupación se concentra especialmente en las pymes, que dependen del movimiento generado por fechas como el Día de la Madre para sostener sus niveles de actividad, afrontar sus obligaciones y preservar fuentes de trabajo.