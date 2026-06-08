Presentan un proyecto de ley para declarar el 5 de junio como el "Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo"

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para declarar el 5 de junio como el “Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo” , una fecha destinada a reconocer el legado artístico y cultural de Carlos Alberto “Indio” Solari y el impacto social generado por su obra junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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La iniciativa, bajo el número de expediente 2688-D-2026, también invita a las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la norma y promover actividades culturales, exposiciones, encuentros y espacios de reflexión vinculados con la fecha en distintos puntos del país.

Solari falleció el viernes en su casa de Parque Leloir. A lo largo de su carrera también lideró Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y su último proyecto musical, El Míster y los Marsupiales Extintos . Tenía 77 años y padecía la enfermedad de Parkinson, enfermedad que hizo pública durante un concierto en Tandil en 2016.

Según pudo saber LA NACION, a raíz de su fallecimiento, se montó un operativo en su domicilio de la localidad bonaerense, donde los médicos constataron su deceso a las 8.30 . El músico fue hallado por su cuidadora en las inmediaciones de una pileta climatizada cubierta ubicada dentro de la vivienda.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Ituzaingó , a cargo del fiscal Lucio Rivero , dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas de la muerte. Los resultados fueron dados a conocer durante la noche del viernes y confirmaron que Solari falleció durante la madrugada tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico mientras se encontraba dentro de la piscina climatizada.

De acuerdo con las conclusiones forenses, la muerte fue inmediata y las autoridades judiciales descartaron que se haya producido por ahogamiento.

La muerte del músico provocó una masiva manifestación de duelo entre sus seguidores. Horas después de que se conociera la noticia, miles de personas comenzaron a acercarse a distintos puntos de Buenos Aires para rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La primera gran convocatoria se produjo el viernes por la tarde en Plaza de Mayo, donde fanáticos de distintas edades se reunieron de manera espontánea para despedir al artista. Con banderas, canciones, bengalas y cánticos vinculados a la obra de Solari, los asistentes protagonizaron una ceremonia improvisada que se extendió hasta la madrugada. La concentración surgió a través de las redes sociales mientras todavía no se había confirmado dónde se realizaría el velatorio público.

Durante las horas siguientes también se realizaron encuentros de seguidores en otros puntos de la ciudad. El sábado, una nueva convocatoria tuvo lugar en el Obelisco, mientras continuaban las gestiones para organizar una despedida pública capaz de albergar a la enorme cantidad de personas que buscaban darle el último adiós al músico.

Finalmente, el velatorio público se desarrolló en el Polideportivo José María Gatica de Villa Dominico, en el partido bonaerense de Avellaneda. Aunque la familia había anunciado que comenzaría el domingo a las 11, miles de seguidores llegaron durante la noche anterior y permanecieron en las inmediaciones del predio para asegurarse un lugar. Debido a la gran cantidad de personas presentes, las puertas fueron abiertas antes de lo previsto.

La convocatoria reunió a una multitud que formó filas de varios kilómetros. En los alrededores se desplegó un operativo con voluntarios, bomberos, puestos sanitarios, sectores de hidratación y asistencia para personas con discapacidad y familias con niños. A lo largo de la jornada, los asistentes llevaron flores, banderas, camisetas, cartas y diferentes ofrendas para homenajear al cantante.

Dentro del predio se instaló una capilla ardiente donde se ubicó el féretro del músico, rodeado por fotografías, flores y símbolos vinculados a su trayectoria artística. Durante horas, el ingreso de personas fue constante y miles de seguidores pudieron pasar frente al ataúd para despedirse.

Este lunes por la mañana, la familia de Solari informó a través de las redes sociales el final de la ceremonia. En un comunicado agradeció a quienes participaron de la organización y a las personas que se acercaron a despedir al artista. “Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron”, señalaron en el mensaje publicado tras el cierre del velatorio.

En el mismo texto, los familiares destacaron el acompañamiento recibido durante las jornadas de homenaje y recordaron una de las últimas enseñanzas que atribuyeron al músico. “Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”, expresaron.