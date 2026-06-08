Reforma laboral: el Gobierno busca renegociar más de 100 convenios colectivos vencidos

El Gobierno se prepara para dar un paso clave en su plan de reforma laboral. La Secretaría de Trabajo , encabezada por Julio Cordero , planea convocar a partir de esta misma semana a sindicatos y cámaras empresarias para renegociar más de 100 convenios colectivos vencidos. Apunta a encarar la reconfiguración profunda del mapa de las relaciones laborales en la Argentina.

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Las convocatorias se producirán a una semana de la publicación de los decretos 407 y 408, que reglamentaron puntos centrales de la reforma laboral : descentralización de la negociación colectiva, el impulso a convenios por empresa y recorte de aportes a los gremios.

Trabajo tiene 30 días para llamar a las partes a rediscutir los convenios colectivos caídos tras el fin de la ultraactividad.

Según puedo saber TN , esas convocatorias se iniciarán en los próximos días y desde los gremios volvieron a rechazar la reforma laboral y advirtieron que podrían convocar a un nuevo paro general.

La reglamentación de la reforma laboral, que el Gobierno hizo el lunes 1 de junio mediante dos decretos, incluyó el artículo 137 por el cual dio de baja la actualización automática de los convenios colectivos de más de un centenar de activdades, más conocido como “ultractividad”.

Por eso, como informó TN, la Secetaría de Trabajo quedó habilitada para iniciar en 30 días el procedimiento de convocatoria a los sectores -gremios y cámaras empresarias con convenios colectivos vencidos para rediscutir esas reglas por actividad.

El plazo para que las nuevas condiciones para cada actividad se pongan en marcha es el 1 de enero de 2027. En ese marco se inscriben el cambio de horas extra por banco de horas, la extensión de la jornada de trabajo hasta las 12 horas y el llamado “salario dinámico”, es decir mejoras en los sueldos no por acuerdo paritario sino por productividad.

Todo debe ser renegociado por sector, aunque los gremios ya avisaron que rechazan los cambios y no descartan nuevas presentaciones judiciales para intentar frenarlos. Entienden que el nuevo marco plantea “una pérdida de derechos”.

El mundo laboral cambió. Los convenios de los ’70 son obsoletos. Además hay matices. Por un lado, hay empresarios y gremialistas que tienen una relación muy aceitada y estiman que no surgirán grandes problemas, pero otros empresarios enfrentan gremios combativos. Mientras hay empresas que prefieren renegociar a nivel de actividad, habrá otras que prefieran hacerlo a nivel de unidad productiva.

En la reglamentación de la reforma laboral, además, el Ejecutivo avanzó en que en las negociaciones colectivas, solo podrán participar las asociaciones de empleadores y cámaras empresarias que acrediten representación suficiente, con un piso mínimo del 10% de los trabajadores comprendidos en el ámbito correspondiente.

También se precisó el alcance de las cargas económicas previstas en los convenios colectivos, incluyendo aportes, contribuciones, cuotas, retenciones, fondos o cualquier otra carga económica, sin importar la denominación que las partes le asignen.

Además, se reglamentó el sindicato de empresa o grupo de empresas. Los trabajadores que busquen representarse y dejar de lado al sindicato con personería jurídica deberán inscribirse, contar con seis meses como mínimo con una cantidad de afiliados superior al 5% de la existente, documentación para acreditarlo —cuotas de afiliación, recibos de sueldo con retenciones u otras certificaciones- y un plazo de 45 días para que la Secretaría de Trabajo se expida.

Esos cambios buscan “fomentar la libertad sindical y defender el trabajo formal. Representación sindical sí, monopolios eternos no”, remarcó el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, quien celebró los cambios reglamentados.