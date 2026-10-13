Presupuesto 2027: el Gobierno busca dictamen el 28 de octubre y aprobarlo el 18 de noviembre

La Libertad Avanza fijó el cronograma de debate en Diputados. Habrá tres reuniones informativas y la oposición reclamó garantías para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.

La Libertad Avanza adelantó que buscará emitir dictamen del Presupuesto 2027 el 28 de octubre y aprobarlo el 18 de noviembre en la Cámara de Diputados. El cronograma fue anunciado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, antes de que comenzara la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El oficialismo definió así los próximos pasos para avanzar con el tratamiento del proyecto de gastos y recursos del Estado nacional. Ante un pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, Benegas Lynch precisó que este miércoles concurrirá el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mientras que el martes 20 y el martes 27 se realizarán otras dos reuniones informativas.

El reclamo por el financiamiento universitario Durante el encuentro, Martínez también consultó por una nota presentada y firmada por integrantes de su bancada, en la que reclamaron que el jefe de Gabinete garantice el cumplimiento de las disposiciones incluidas en un reciente fallo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11.

El planteo apunta, además, a incorporar en el Presupuesto las partidas necesarias para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los puntos de conflicto entre el Gobierno y la oposición en la discusión presupuestaria.

Sobre ese pedido, Benegas Lynch respondió que no tiene competencias para impartir instrucciones al jefe de Gabinete. Por su parte, la diputada libertaria Silvana Giudici solicitó a Unión por la Patria que la nota fuera enviada a la totalidad de los integrantes de la Cámara.