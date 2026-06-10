    • 10 de junio de 2026 - 06:51

    Primer paso para la continuidad de Rago Gallo: la Comisión de Acuerdos del Senado avaló su pliego

    El juez federal que actúa en San Juan recibió el visto bueno de la comisión encargada de analizar las designaciones judiciales. Ahora su continuidad deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara Alta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, dio un paso clave para continuar en la magistratura. La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación emitió dictamen favorable a su pliego, habilitando el tratamiento de su renovación en el recinto de la Cámara Alta.

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    La decisión representa un respaldo importante para uno de los jueces federales con mayor trayectoria de la provincia, que actualmente tiene 74 años y se encuentra próximo a alcanzar el límite de edad previsto por la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura.

    Durante la audiencia pública realizada ante los senadores, Rago Gallo defendió su continuidad en el cargo y explicó que su pedido de renovación responde a una "vocación y convicción personal" para seguir desempeñando funciones en el Poder Judicial.

    Con el aval de la comisión, el expediente quedó en condiciones de ser debatido y votado por el pleno del Senado en una próxima sesión. De obtener la aprobación definitiva, el magistrado podrá extender una carrera judicial que ya supera las tres décadas.

    Rago Gallo se desempeña al frente del Juzgado Federal N°2 de San Juan, uno de los cargos más relevantes dentro de la estructura judicial federal de la provincia. Desde ese despacho se tramitan causas de fuerte impacto institucional vinculadas a delitos federales, narcotráfico, seguridad social y otros expedientes de competencia nacional.

    La continuidad del magistrado también se inscribe en una decisión política impulsada por el presidente Javier Milei, quien promovió ante el Senado una serie de renovaciones y nombramientos judiciales. Entre ellos figura el pliego del juez sanjuanino, que logró reunir el respaldo necesario en la Comisión de Acuerdos.

    El paso dado este martes no implica todavía la confirmación definitiva, pero sí despeja uno de los principales obstáculos del proceso. Ahora la definición quedará en manos del conjunto de los senadores nacionales, que deberán votar si ratifican o no la permanencia de Rago Gallo al frente del juzgado federal.

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