Primer paso para la continuidad de Rago Gallo: la Comisión de Acuerdos del Senado avaló su pliego

El juez federal que actúa en San Juan recibió el visto bueno de la comisión encargada de analizar las designaciones judiciales. Ahora su continuidad deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara Alta.

El titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, dio un paso clave para continuar en la magistratura. La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación emitió dictamen favorable a su pliego, habilitando el tratamiento de su renovación en el recinto de la Cámara Alta.

La decisión representa un respaldo importante para uno de los jueces federales con mayor trayectoria de la provincia, que actualmente tiene 74 años y se encuentra próximo a alcanzar el límite de edad previsto por la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura.

Durante la audiencia pública realizada ante los senadores, Rago Gallo defendió su continuidad en el cargo y explicó que su pedido de renovación responde a una "vocación y convicción personal" para seguir desempeñando funciones en el Poder Judicial.

Con el aval de la comisión, el expediente quedó en condiciones de ser debatido y votado por el pleno del Senado en una próxima sesión. De obtener la aprobación definitiva, el magistrado podrá extender una carrera judicial que ya supera las tres décadas.

Rago Gallo se desempeña al frente del Juzgado Federal N°2 de San Juan, uno de los cargos más relevantes dentro de la estructura judicial federal de la provincia. Desde ese despacho se tramitan causas de fuerte impacto institucional vinculadas a delitos federales, narcotráfico, seguridad social y otros expedientes de competencia nacional.