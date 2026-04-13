Proveedores mineros entraron en el debate por la "letra chica" del proyecto sin "alambrar" la provincia

En la antesala del envío a la Legislatura de un proyecto para una nueva Ley de Proveedores Mineros , el presidente de CAPRIMSA, Fernando Godoy, dejó en claro qué espera el sector en los departamentos: un marco regulatorio “moderno, transparente y operativo” que garantice previsibilidad tanto para los proveedores locales como para los inversores.

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El dirigente confirmó que la cámara aún no accedió al borrador final, aunque sí participó en instancias previas de discusión con el Gobierno provincial. “ Nosotros creemos que es fundamental un marco regulatorio como toda sociedad ”, sostuvo, al tiempo que valoró la decisión del Ejecutivo de avanzar con una normativa específica para el compre local.

Godoy explicó que CAPRIMSA viene trabajando desde 2025 en la construcción de consensos en torno a la ley, en línea con el compromiso asumido por el gobernador. “ Se cambió, nos integró, nos pidió que nos sentáramos a la mesa y en eso creo que es muy bueno ”, señaló en Informadísimos, el programa que conduce el periodista Fernando Ortiz en Radio Colón.

Uno de los puntos centrales que remarcó el dirigente es la necesidad de implementar un registro de proveedores completamente digital, para evitar discrecionalidades y demoras burocráticas.

“ Propusimos que eso sea vía online, por una cuestión operativa y para que no esté atada al burócrata de turno ”, afirmó. En esa línea, advirtió sobre experiencias negativas en otras provincias: “ Tengo casos de empresas que tardaron casi un año en inscribirse y otras que en semanas lo lograron pagando intermediarios ”.

Para Godoy, este aspecto es clave para blindar la transparencia del sistema y evitar cuestionamientos futuros: “Hay que ser muy cuidadosos para que no haya desvíos que después sean juzgados como corrupción”.

Otro eje del debate es el alcance del compre local. Godoy marcó diferencias con modelos más restrictivos y defendió una postura intermedia.

“Ninguna empresa va a venir a San Juan a darte el 51% para ser considerada local”, ejemplificó, en referencia a normativas como la de Salta. En cambio, indicó que se avanzó hacia esquemas más flexibles, con menores exigencias de participación local.

En ese sentido, planteó que la ley debe incentivar el desarrollo de proveedores sanjuaninos sin bloquear la llegada de capitales externos: “En ningún momento se tiene que alambrar la provincia. Contenemos a las empresas de afuera, pero les pedimos que se radiquen, que se asocien y que inviertan acá”.

La apuesta, explicó, es fortalecer la cadena de valor minera mediante esquemas de asociativismo, como UTE o consorcios, que integren actores locales y externos.

Godoy también hizo foco en la necesidad de brindar certezas al capital privado, en un contexto donde la minería depende casi exclusivamente de inversiones extranjeras.

“Es muy importante darle seguridad jurídica porque hay que convencer al mundo de que invierta miles de millones de dólares”, afirmó. Y agregó: “No somos como Vaca Muerta, donde hay una empresa estatal fuerte; acá hablamos de capitales privados que necesitan reglas claras”.