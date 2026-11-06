Recta final para la presentación de listas para el Consejo de la Magistratura: un confirmado, una que suena y el debate contrarreloj

No hay un plazo legal límite que agote el plazo. Sin embargo, el peronismo apunta a una presentar a los candidatos antes de las 12. En tanto, el oficialismo del Foro, aventuró que podría ser cerca de las 19.

Hace semanas que arrancó la rosca por el Consejo de la Magistratura de San Juan, incluso se superpusieron las conversaciones con las elecciones por el Consejo de la Nación. Este viernes es la recta final para la presentación de listas, que tuvo como punto intermedio la postulación de nombres al Jurado de Enjuiciamiento, cuando se dieron a conocer las alianzas. El oficialismo del Foro de Abogados se mantuvo igual. Sin embargo, el peronismo cerró un acuerdo con los sectores de Marcelo Arancibia y de Emilio Baistrocchi.

La movida para el Jurado de Enjuciamiento marcó el precedente. La mesa chica de un peronismo amplio -Abogacía Transformadora, abogados justicialistas, Foro Independiente y otros matriculados- está formada por Marcelo Álvarez, Alejandro Ruffa, Marcelo Arancibia y Horacio Lucero. Los representantes de los diferentes espacios definirán la lista que, de acuerdo a las fuentes, pueden presentar antes del mediodía.

En tanto, la conducción del Foro -PRO, Producción y Trabajo y el bloquismo- haría lo propio durante la tarde. "No creo que sea antes de las 19hs de mañana, hay mucho movimiento", dijeron las fuentes. Aparentemente ya está confirmado el primer candidato: el expresidente del Foro, Franco Montes, que representa un punto de contacto entre los tres espacios. Montes tiene raíces bloquistas y llegó en una alianza con Abogacía Activa, que es el partido amarillo entre los matriculados. Resta conocer al otro u otra titular de la lista que seguro tendrá a un posicionado por la consejera nacional electa, Claudia Sarmiento, exsecretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno.

Por su parte, la alianza opositora deberá a hacer una esfuerzo de consenso entre sectores que rivalizaron largamente. El sello de Abogacía Transformadora es un peronismo light que ahora sumó a los abogados del Partido Justicialista. Aunque suene extraño porque Álvarez llegó a la presidencia del Foro por la vieja agrupación de Abogados Justicialistas, luego disuelta por la confrontación entre Baistrocchi y el exasesor Letrado de Gpbierno -hoy juez de Paz- Carlos Lorenzo.

A ese grupo, que reeditó cierta unidad, se alió Arancibia, que tiene una lucha pública contra dos exponentes del peronismo partidatio: el senador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino. El expresidente del Foro hizo la denuncia penal que puso a los dos dirigentes en la mira de la Justicia sanjuanina por la causa del Acueducto Gran Tulum, que igual puede pasar al fuero Federal después del planteo de exitular de OSSE, Sergio Ruiz, ante el juez Daniel Rafecas de Comodoro Py. Ahora están todos en el mismo barco bajo la lógica de "no perder" una vez más y colocar a los dos representantes de la abogacía en el Consejo.