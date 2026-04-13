Rueda aseguró que el bloquismo es permeable a la idea de unas primarias obligatorias para las elecciones

El presidente del Partido Bloquista y diputado provincial, Luis Rueda, delineó la estrategia política de su espacio de cara a 2027, con un eje central en la reforma del Código Electoral. En ese marco, confirmó que el bloquismo presentó su propia propuesta, el Régimen Electoral de Competencia Ordenada (RECO), aunque aclaró que el partido se encuentra en pleno diálogo con el oficialismo en la Cámara de Diputados de San Juan para avanzar en un consenso.

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“Nosotros hemos hecho, y creo que ha sido hasta ahora el proyecto más completo que se ha presentado”, afirmó Rueda en Data Fina, el programa de análisis político de Fernando Ortiz en Radio Colón. Si bien dejó en claro que el objetivo es sancionar el RECO, también se mostró abierto a discutir otros esquemas: el punto innegociable, dijo, es que cualquier sistema de primarias debe ser obligatorio.

El RECO surge como una alternativa integral al sistema vigente y propone cambios estructurales. Entre sus puntos centrales, plantea la eliminación del SIPAD —al que el bloquismo atribuye haber generado “una proliferación excesiva de candidaturas”— y su reemplazo por un esquema con límites claros por espacio político.

En concreto, el proyecto establece que cada partido o frente podrá presentar un solo candidato a gobernador, hasta tres candidatos a intendente por municipio y un máximo de tres listas de concejales. También fija una sola lista de diputados proporcionales y hasta tres candidatos a diputado departamental por agrupación.

Otro aspecto clave es la acumulación de votos por frente o alianza, lo que busca fortalecer el rendimiento electoral de cada espacio y evitar la dispersión.

A esto se suma la incorporación de la Boleta Única de Papel, una reforma que, según el planteo bloquista, permitiría “garantizar igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas”, reducir el faltante de boletas y simplificar la experiencia del votante.

El proyecto también contempla la obligatoriedad de al menos un debate público entre candidatos a gobernador, organizado por el Tribunal Electoral y con sanciones para quienes no participen sin justificación.

Más allá del RECO, Rueda dejó en claro que el partido no descarta un esquema de primarias, siempre que sean obligatorias. “Las PASO no eran una mala herramienta, pero tienen que ser obligatorias, porque si no cada vez va menos gente a votar”, sostuvo. Es una idea que también tiene ACTUAR y el sector peronista de José Luis Gioja.

En esa línea, cuestionó las internas no obligatorias por su baja participación: “En las internas partidarias, si no son obligatorias, no participa ni el 10% del padrón. Entonces quienes sean elegidos no van a tener la legitimidad necesaria”.

El legislador advirtió además que los sistemas voluntarios tienden a favorecer a las estructuras más fuertes: “Terminás beneficiando a quienes tienen poder de movilización, que te llevan a votar hasta el último afiliado”.

La discusión por la reforma electoral se dará en un contexto clave: durante este semestre, la Cámara de Diputados deberá definir el sistema con el que los sanjuaninos elegirán autoridades en los próximos comicios.

En ese marco, Rueda confirmó que el bloquismo mantiene conversaciones con el oficialismo provincial para acercar posiciones. Aunque el RECO es la propuesta base del partido, el dirigente dejó abierta la puerta a acuerdos, siempre bajo la premisa de fortalecer la legitimidad del sistema.

En paralelo a la discusión electoral, el bloquismo ya puso en marcha su estrategia política. Tras la reunión del Comité Central, Rueda explicó que el objetivo es fortalecer la estructura partidaria en cada departamento y comenzar a visibilizar a los dirigentes con aspiraciones.

“En meses más ya tener por lo menos quienes tengan aspiraciones en los departamentos que ya se empiecen a mostrar”, señaló.