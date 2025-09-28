El gobernador Marcelo Orrego visitó el sábado el stand de San Juan en la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde la provincia cautiva a miles de visitantes con una propuesta tecnológica y cultural única: la cápsula inmersiva.

Se trata del corazón del stand sanjuanino en La Rural, Buenos Aires, que este año se presenta por primera vez bajo el título de Capital Nacional del Turismo Astronómico. Con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, la provincia ofrece una experiencia sensorial que combina imágenes audiovisuales, efectos de viento y sonido envolvente para recrear un viaje por los cielos más limpios del mundo.

Durante cinco minutos, el público recorre Ischigualasto, la Pampa del Leoncito, observatorios astronómicos, diques y la Ruta del Vino, entre otros paisajes icónicos. De esta manera, San Juan acerca su oferta de naturaleza, cultura y tradición con un formato innovador que invita a descubrir la magia del astroturismo y su diversidad turística.