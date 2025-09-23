Sergio Uñac aparece como uno de los senadores con mayor patrimonio: declaró bienes por casi $600 millones El exgobernador se ubica como el séptimo legislador con mayor fortuna.

Ante la Oficina Anticorrupción, los senadores nacionales debían declarar hasta el 5 de septiembre pasado su patrimonio. Con el dato aportado por legislador se pudo hacer un ranking con aquellos que ostentan mayor patrimonio.

Así las cosas, el sanjuanino Sergio Uñac aparece como uno de los que más patrimonio declaró: una fortuna de $594 millones, un salto del 19,3% con respecto a lo que informó en 2023. Es la séptima mayor fortuna entre los senadores, según informó el sitio El Cronista.

El más rico es el salteño Juan Carlos Romero con $4.361 millones, seguido por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero ($2.222 millones) y el porteño Martín Lousteau ($1.912 millones).

La lista continúa con nombres como Silvina García Larraburu ($1.300 millones) y Eduardo “Wado” de Pedro ($1.200 millones).

La evolución de la fortuna de Uñac había registrado un salto en 2023 del 308%, pasando a ser en ese momento de $498 millones, superando con creces la inflación del 211% de ese período. Este notable incremento lo había colocado entonces entre los legisladores con mayor aumento patrimonial de todo el Congreso.

En el informe divulgado por El Cronista no se detalló lo declarado por los otros dos sanjuaninos, el libertario Bruno Olivera y la kirchnerista María Celeste Giménez.