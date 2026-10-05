Un proyecto del bloquismo busca aclarar quién tiene prioridad de paso en las esquinas de San Juan

La tragedia que terminó con la vida de Brisa Gallardo, la joven motociclista de 20 años que murió tras el choque ocurrido en avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca, abrió una discusión que excede la investigación judicial y pone bajo la lupa una de las reglas más básicas del tránsito: quién debe ceder el paso cuando una calle y una avenida se encuentran.

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El debate se reavivó después del fin de semana cuando hubo otro choque fortísimo en la avenida Ignacio de la Roza, sólo que esta vez en la intersección con calle Sarmiento. La colisión dejó a un hombre en estado crítico en el Hospital Rawson.

Mientras especialistas y abogados sostienen que debe aplicarse la regla general de la Ley Nacional de Tránsito, que establece la prioridad para quien circula por la derecha, desde la Fiscalía que interviene en la causa se sostiene que, por tratarse de una avenida, la prioridad correspondía a Gallardo.

En medio de esa discusión, el Bloquismo presentó ahora un proyecto en la Cámara de Diputados para pedirle al Poder Ejecutivo que revise la normativa provincial y elimine la referencia genérica a las avenidas como supuesto automático de pérdida de la prioridad de paso.

El presidente del bloque bloquista, Luis Rueda, remitió el proyecto a DIARIO DE CUYO. La iniciativa apunta directamente al artículo 41 del Decreto Reglamentario Provincial 250-R/2006, cuyo inciso d) establece una consideración especial para las avenidas. El planteo legislativo busca adecuar esa disposición a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y, fundamentalmente, evitar que dos normas puedan llevar a interpretaciones diferentes frente a una misma esquina.

La discusión quedó expuesta con particular crudeza a partir del caso Gallardo. El técnico en Seguridad Vial Jorge Ibáñez sostiene que debe prevalecer el artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito, que establece como principio general que en las encrucijadas tiene prioridad el vehículo que cruza desde la derecha. Desde esa interpretación, el Peugeot que circulaba por calle Catamarca habría tenido prioridad sobre la motocicleta que avanzaba por Ignacio de la Roza.

En la misma línea se expresó el exjuez de Cámara Pascual Alferillo, quien cuestionó la confusión que puede generar la normativa provincial al otorgar una consideración especial a las avenidas.

La Fiscalía, sin embargo, sostiene otra interpretación. Para el fiscal Iván Grassi, la prioridad correspondía a Brisa Gallardo por circular por una avenida, de acuerdo con la reglamentación provincial vigente. La defensa cuestionó la constitucionalidad y la aplicabilidad de esa disposición.

La jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón permitió que la investigación continuara bajo esa interpretación normativa, al considerar que no existía una inconstitucionalidad manifiesta que impidiera aplicarla en esta instancia.

El planteo que llegó a Diputados

El proyecto de Rueda no busca intervenir en la causa judicial ni establecer responsabilidades por el choque. El objetivo es que San Juan tenga una regla clara y uniforme que pueda ser conocida por cualquier conductor antes de llegar a una intersección.

Los fundamentos recuerdan que la provincia adhirió íntegramente a la Ley Nacional de Tránsito mediante la Ley 528-R. Allí, el artículo 41 establece que el conductor debe ceder el paso al vehículo que cruza desde su derecha y califica esa prioridad como absoluta, aunque contempla una serie de excepciones. Entre esas excepciones no aparece, de manera genérica, la circulación por una avenida.

El problema aparece al contrastar esa regla con el Decreto Reglamentario Provincial 250-R/2006. Su artículo 41, inciso d), establece que quien cruza una avenida carece de prioridad de paso. Para el Bloquismo, esa disposición puede entrar en tensión con la regla nacional y generar una situación especialmente riesgosa: que conductores, abogados, especialistas y hasta funcionarios judiciales interpreten de manera diferente qué corresponde hacer en una misma intersección.

Por eso, el proyecto solicita que se suprima la referencia genérica a las avenidas como supuesto automático de pérdida de la prioridad.

La propuesta, sin embargo, no plantea que todas las avenidas deban quedar necesariamente sometidas a la regla de la derecha. Por el contrario, contempla que determinadas arterias puedan tener una prioridad especial cuando existan razones técnicas que lo justifiquen.

La diferencia es que esa prioridad debería estar determinada por la autoridad competente y ser informada de manera clara mediante señalización horizontal y vertical, visible y colocada con anticipación suficiente.

Señalización, relevamiento y educación vial

El proyecto también plantea que el Gobierno provincial, junto con los municipios, realice un relevamiento de las intersecciones entre calles y avenidas. El objetivo sería detectar aquellos cruces con mayor flujo vehicular, problemas de visibilidad o antecedentes de siniestros para definir si necesitan señalización, demarcación, semaforización u otro tipo de reordenamiento.

La iniciativa incorpora además un pedido para implementar una campaña permanente de educación vial. El planteo incluye explicar la regla general de prioridad de paso, sus excepciones, el peso de la señalización específica y la obligación de reducir la velocidad y conservar el dominio efectivo del vehículo al aproximarse a una esquina.

La discusión que quedó expuesta después de la muerte de Brisa Gallardo, entonces, podría terminar teniendo una consecuencia que vaya mucho más allá del expediente judicial. Si el planteo avanza, la Legislatura y el Poder Ejecutivo deberán discutir si la actual regulación provincial es suficientemente clara o si, como sostiene el Bloquismo, hace falta modificarla para que un conductor no tenga que interpretar una norma antes de decidir quién tiene prioridad.