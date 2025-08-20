Urtubey advierte que “está en peligro el Estado de Derecho” El primer candidato de Fuerza Patria en Salta dijo que Milei “embiste a los distintos poderes” y trabaja “con una agenda claramente violenta”

El ex gobernador de Salta y primer candidato de Fuerza Patria en esa provincia, Juan Manuel Urtubey, advirtió hoy que “en la Argentina está en peligro el Estado de Derecho” porque el presidente Javier Milei “embiste a los distintos poderes” y trabaja “con una agenda claramente violenta”.

Urtubey, quien con su ingreso a Fuerza Patria retornó al sector oficial del peronismo, dijo que lo hizo porque “alguien tiene que parar las políticas que hoy está llevando adelante este Gobierno”, acerca de las cuales aseveró que “cuando te vas alejando de Buenos Aires sentís mucho más el daño”.

En declaraciones al programa “Esta mañana” que se emite por Radio Rivadavia, el ex gobernador dijo que Milei “todos los días da un paso más hacia un esquema de Gobierno casi autocrático”, y recordó que el mandatario “llegó a decir hace unos días que se estaba planteando penalizar la conducta de los legisladores que voten en contra de su ideario”.

De ese modo explicó que, luego de años de estar fuera del peronismo, decidió retornar porque “apareció Milei con una agenda fuertemente excluyente en la Argentina, planteando algo que hasta ahora nunca en nuestro país se había planteado con esa fuerza”.

“Pareciera que el sálvese quien pueda y el hiper materialismo son hoy el ordenador de la sociedad y yo toda mi vida milité una cosa diferente”, dijo al rechazar lo que el Presidente denomina “batalla cultural”.

Sin embargo, advirtió que Fuerza Patria “es el primer paso para la construcción de un gran frente social en el 2027”, que debe ofrecer a la ciudadanía “una salida superadora a lo que está hoy en la Argentina. Por eso digo, la unidad del peronismo es una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que ir un frente mucho más amplio”.

“Solo con el peronismo no alcanza, o los dirigentes políticos tenemos la madurez y la concepción para hacerlo o lo va a hacer la gente en una segunda vuelta dentro de dos años”, agregó.

Tras recordar que a principios de este año viajó al Vaticano para entrevistarse con el entonces papa Francisco, dijo que el Pontifice le cuestionó que estuviese apartado de la política y le dijo: “Vos te formaste, te preparaste, sabés lo que tenés que hacer”.

MIRA TAMBIÉN La orreguista Picón adelantó que votará en contra del veto al aumento a los jubilados y emergencia en discapacidad

Urtubey, además, expresó una visión autocrítica sobre el peronismo, y afirmó: “Todos hemos hecho las cosas bastante mal como para que esté este Gobierno. Nosotros somos los primeros responsables, algunos por acción, otros por omisión, pero todos responsables de que hoy Milei sea presidente”, subrayó.