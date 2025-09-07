Votó Axel Kicillof: “Es una elección muy importante” El gobernador se emocionó al contar que su hijo mayor, León, vota por primera vez y aseguró que “17 millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue la historia”.

“La provincia no es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”, aseguró el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el Teatro Metro durante una conferencia de prensa organizada minutos después de que el mandatario emitiera su voto en una escuela de La Plata. Se refería a la importancia a nivel nacional que tiene, para él, esta elección legislativa en Buenos Aires.

“Nos jugamos todos, 17 millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue la historia. En las urnas se expresa una vocación, un futuro que se desea, y el gobierno nacional tiene que estar atento a escuchar a las urnas; nosotros que somos gobierno acá también”, remarcó tras emitir su voto pasadas las 10.30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de la capital provincial.

Kicillof consideró esta elección como “muy importante” y opinó que la lectura posterior a conocer los resultados se medirá por qué espacio consiguió más apoyo, no tanto en cuántas bancas conseguirá cada partido.

“Esta elección es importante como toda elección. Se mira quién tuvo más votos. Lo hemos visto en otras provincias. Se expresa una preferencia, luego hay un montón de análisis para hacer porque se votan los concejos en 135 municipios”, destacó y dijo que, luego, el análisis del resultado “va a requerir una interpretación, pero la primera interpretación es lo que se vota hoy: obviamente la responsabilidad de la política nacional y después cada gobierno provincial y local”.

El gobernador destacó que “el voto es el acto sagrado de la democracia, el acto más importante de la democracia, donde cada uno y cada una vale igual, vale un voto, es el momento de mayor vínculo entre la ciudadanía en general y quienes gobernamos”.

En ese sentido, dijo que espera que “se vote a conciencia” ya que “es una elección muy importante, que todos le estamos dando relevancia”.

Kicillof contó que este domingo será la primera votación para León, su hijo mayor, y tuvo que contener las lágrimas. Fue un momento breve, emotivo, que el gobernador sorteó con un silencio y una sonrisa hacia el palco del teatro, donde estaba toda su familia. También contó que almorzará -aunque no habían decidido el menú- y que luego iría a la residencia a pasar un rato con sus amigos antes de partir hacia el bunker cerca de las 18.

“Lo primero que gana es la democracia porque en la vida de Argentina hubo épocas donde no era posible votar, llamando a todo el pueblo de la provincia sin distinciones a que se manifieste a través del voto y esperando a ver qué dice el pueblo con la importancia que tiene a nivel nacional por ser la provincia más poblada”, insistió en el concepto el gobernador.