Ya pasó Máximo y ahora las versiones están en los puentes de Uñac y Andino con Kicillof más el obstáculo de Gioja

Ya pasó la visita de Máximo Kirchner a San Juan. Duró unas horas, pero dejó al peronismo sanjuanino muy alborotado. La presencia del hijo de la expresidenta Cristina Kirchner destapó la olla de las especulaciones sobre las candidaturas para el 2027 bajo el Sol de un proyecto nacional. En paralelo, el sector de Axel Kicillof en la provincia, es decir, el giojismo, estuvo en Guaymallén, Mendoza, en la inauguración de una sede del Movimiento Derecho al Futuro.

En jefe de La Cámpora llegó a San Juan después de una demora de dos horas en un control vehicular en San Luis. Los uniformados retuvieron la camioneta, que en algún momento tuvo pedido de secuestro por la causa Hotesur. Hubo una confusión hasta que lo dejaron pasaron. Llegó el jueves y visitó una finca de productores en Pocito. Estuvo escoltado por el senador nacional Sergio Uñac y por el intendente del departamento, Fabián Aballay. Además de la -inevitable, pero innecesaria- presencia de la senadora camporista Celeste Giménez.

Después pasó por el Hotel Elenna, en Las Tapias, Albardón. El diputado nacional estuvo tres horas en una mesa de debate con buena parte de la cúpula del peronismo nacional. Estuvo desde la senadora Jualiana Di Tullio hasta el empresario de medios Víctor Santa María, pasando por dirigentes de La Rioja, San Luis, Chubut, Santa Fe, Buenos Aires, Chaco y Córdoba. El único que faltó fue el mendocino Martín Aveiro, que dio el sí para participar, pero después se sacó una foto con la mesa chica de José Luis Gioja en Mendoza en el acto kicillofista.

DIARIO DE CUYO tuvo un mano a mano con Máximo en Albardón. Después de la charla con la dirigencia -en la que estuvieron Chica, Andino y Sotomayor, entre otros- tuvo una sorpresiva declaración que, quizás, al calor de la noticias pasó desapercibida. Ante la consulta sobre la candidatura presidencia de Uñac, respondió: "A mí me parece bárbaro que Sergio camine. Es un sanjuanino que recorre el país". Y encontró una similitud con su padre, el expresidente Néstor Kirchner. "Mi viejo salió a caminar para el 2007 y de repente fue el 2003", dijo.

Fue un guiño en medio de la campaña "Cristina Libre". Inmediatamente después fijó la posición de su sector: “Nosotros entendemos que la candidatura es la de Cristina”. “Muchas veces se dice que la proscripción la tiene Cristina. No la tiene: la tienen los que la quieren elegir y son muchos y muchas”, agregó el jefe de la agrupación K.

¿Sopresivas declaraciones? Para nada. La organización que encabeza Uñac a nivel nacional es Primero la Patria, tiene el mismo nombre que la lista de la expresidenta en el Partido Justicialista. El propio Máximo participó del lanzamiento. Uñac tuvo -tal vez todavía tiene- la bendición de Cristina para jugar internamente con un armado que busca el tinte federal. Per se, el sanjuanino no puede siquiera arrancar a competir contra el aparato de la Provincia de Buenos Aires que controla Kicillof. Con el OK de Cristina puede tener alguna chance, aunque sea para la negociación.

La charla en Albardón, a trazo grueso, salió bien. Distinto fue el acto en la casona de calle 25 de Mayo. El senador llevó a Máximo a ver la estructura formal del justicialismo que controla. Naturalmente no acudieron a la cita los integrantes del sector de Gioja, que trabajan de manera abierta con Kicillof. No es una novedad, militan en el otro campamento. La verdadera noticia hubiese sido la presencia, no la ausencia. Gioja bancó, desde la primera hora, al gobernador bonaerense. Y aceleró el armado cuando Uñac lanzó la candidatura presidencial en una entrevista en Blender.

El tres veces gobernador eligió -tácitamente- al presidente de la Junta de Rivadavia, Facundo Perrone, para encabezar el armado del MDF sanjuanino. La cara visible de Kicillof en la provincia tiene un problema de desconocimiento en el grueso del electorado. Es algo que tiene que solucionar en los próximos meses para ingresar en la disputa por las candidaturas para el 2027. Tiene que saltar los muros del PJ. De modo que mostrarse con Máximo no era vital. Al contrario, no había una razón de peso para asistir un acto del bando contrario.

Las ausencias que sí se notaron pasaron por Rawson y Chimbas, es decir, por el intendente Carlos Munisaga y el exintendente Fabián Gramajo. Los dos, que no son explícitamente kicillofistas, tienen mejor sintonía con el bonaerense e incluso está programada la visita del propio Axel a La Superiora. Todo indica que, sea cuando sea que visite San Juan, el acto central será en ahí.

Uñac logró convocar al grueso de intendentes peronistas. Desde Aballay y Juan Carlos Abarca, pasando por Romina Rosas y José Castro, hasta Rodolfo Jalife y David Domínguez. Andino no estuvo. En su lugar fue la jefa comunal de San Martín, Analía Becerra. El diputado nacional prefirió una entrevista en Crónica noticias. Quiso evitar una foto con Máximo que, después, la inteligencia artificial se encargó de generar. ¿Sirvió? Poco y nada. El sanmartiniano ya tiene una ligazón con Uñac. Aunque no sea un uñaquista paladar negro como Aballay, pertenece -al menos por ahora- al mismo equipo.

Sin embargo, tanto Uñac como Andino tienen puentes con Kicillof. Hay versiones. Por ejemplo, desde el sector de Gioja dijeron que los uñaquistas buscan llegar al gobernador de Buenos Aires, pero no lo logran. De todas formas, es cierto que el senador tiene dos vías de contacto: la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Infraestrucutra bonaerense, Gabriel Katopodis. En tanto, el diputado nacional mantiene abierto el canal de comunicación con el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. ¿Alcanza? Es un inicio.

Queda el análisis. Llegado el momento, ya sea vía PASO o internas o consenso, Kicillof tiene la chance de ser el presidenciable del peronismo para enfrentar a Javier Milei. En un escenario hipotético, con Uñac fuera de esa carrera, el candidato a presidente debería garantizar una lista competitiva en cada provincia del país, con propios y/o con ajenos. En San Juan, ya tiene a Gioja con Perrone como potencial candidato. Pero sin la estructura del PJ, que todavía estaría bajo el mando del senador. De modo que habría una charla necesaria entre los dos dirigentes. Incluso, si Andino no pega el salto a la independencia y continúa bajo la órbita de Uñac, puede ser una prenda de negociación. Son especulaciones. Gioja va a jugar sus cartas también como leal de primera hora.