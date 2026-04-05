Del huevo de chocolate a la empanada de pescado: recetas imperdibles para celebrar la Pascua

La Pascua inspira cada año nuevas formas de celebrar en la mesa. En esta temporada, surgen propuestas culinarias que combinan tradición y novedad.
A continuación, Cinco recetas únicas: recetas originales, ideales para quienes buscan sorprender con platos diferentes. huevo de Pascua, trufas de chocolate blanco, rosca de Pascua, Bocaditos de zanahoria y queso crema y empanadas de atún.
Huevos de Pascua rellenos de crema de avellanas y naranja
Una versión renovada del clásico
huevo de Pascua, con un corazón cremoso y un toque cítrico que aporta frescura y originalidad.
Derretir el chocolate a baño María. Pincelar el interior de los moldes con una capa fina de chocolate y llevar al freezer 10 minutos. Repetir este paso para lograr una cobertura pareja y resistente. Mezclar la crema de avellanas con la ralladura de naranja y la manteca. Rellenar la mitad de los moldes con la mezcla de avellanas, dejando los bordes libres. Cubrir el relleno con más chocolate derretido y emparejar la superficie. Llevar al freezer 20 minutos. Desmoldar con cuidado y unir ambas mitades con un poco de chocolate fundido. Rosca de Pascua con crema pastelera y almendras
La tradicional rosca se renueva con una masa esponjosa, una crema pastelera suave y un toque crocante de almendras fileteadas.
Ingredientes 400 g de harina 100 g de azúcar 2 huevos 100 g de manteca 20 g de levadura fresca 150 ml de leche Ralladura de 1 limón 1 cucharadita de esencia de vainilla 300 ml de leche (para la crema) 2 yemas (para la crema) 50 g de azúcar (para la crema) 30 g de maicena 1 puñado de almendras fileteadas
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Paso a paso Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejar reposar 10 minutos. Mezclar harina, azúcar, ralladura de limón y sal. Incorporar los huevos, la manteca blanda y la esencia. Agregar la mezcla de levadura y amasar hasta obtener una masa suave. Dejar leudar cubierta durante 1 hora. Para la crema pastelera, calentar la leche. Batir las yemas con azúcar y maicena, unir con la leche caliente y cocinar hasta espesar. Formar una rosca con la masa y colocar sobre placa enmantecada. Dejar que leve 30 minutos. Decorar con hilos de crema pastelera y almendras fileteadas. Hornear 30 minutos a 180°C. Dejar enfriar antes de servir. Trufas de chocolate blanco y coco
Pequeños bocados dulces, cremosos y fáciles de preparar, ideales para acompañar el café o decorar la mesa de Pascua.
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Ingredientes 200 g de chocolate blanco 80 g de coco rallado 50 g de galletitas dulces 40 g de manteca 2 cucharadas de leche condensada
Paso a paso Derretir el chocolate blanco junto con la manteca. Mezclar el coco rallado y las galletitas trituradas en un bol. Incorporar el chocolate derretido y la leche condensada. Integrar hasta lograr una pasta uniforme. Formar bolitas y rebozar con coco rallado. Llevar a la heladera 1 hora antes de servir. Empanadas de pescado y vegetales
Una alternativa salada y liviana, que aprovecha el pescado blanco y vegetales frescos para un relleno jugoso y aromático.
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Ingredientes 400 g de pescado blanco cocido y desmenuzado (merluza o lenguado) 1 cebolla 1 puerro 1 zanahoria rallada 2 cucharadas de perejil picado 1 huevo duro picado 12 tapas para empanadas Sal, pimienta y aceite de oliva
Paso a paso Picar la cebolla y el puerro; rehogar en aceite de oliva hasta transparentar. Añadir la zanahoria rallada y cocinar 2 minutos más. Agregar el pescado desmenuzado y el perejil. Salpimentar. Retirar del fuego y dejar enfriar. Incorporar el huevo duro picado. Rellenar las tapas y cerrar las empanadas. Cocinar en horno a 200°C durante 20 minutos, hasta dorar. Bocaditos de zanahoria y queso crema
Aperitivo salado, fresco y colorido, fácil de preparar y perfecto para sumar variedad en la mesa pascual.
Ingredientes 2 zanahorias medianas ralladas 150 g de queso crema 1 cucharada de semillas de sésamo 1 cucharada de cebollín picado Sal y pimienta
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Paso a paso Mezclar la zanahoria rallada con el queso crema, el cebollín, la sal y la pimienta. Formar pequeñas bolitas con la mezcla. Rebozar cada bolita en semillas de sésamo. Llevar a la heladera 30 minutos antes de servir.