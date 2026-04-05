    • 5 de abril de 2026 - 12:26

    Del huevo de chocolate a la empanada de pescado: recetas imperdibles para celebrar la Pascua

    Recetas imperdibles de huevo de Pascua, trufas de chocolate blanco, rosca de Pascua, Bocaditos de zanahoria y queso crema y empanadas de atún

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Pascua inspira cada año nuevas formas de celebrar en la mesa. En esta temporada, surgen propuestas culinarias que combinan tradición y novedad. A continuación, recetas originales, ideales para quienes buscan sorprender con platos diferentes. Cinco recetas únicas: huevo de Pascua, trufas de chocolate blanco, rosca de Pascua, Bocaditos de zanahoria y queso crema y empanadas de atún.

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    Huevos de Pascua rellenos de crema de avellanas y naranja

    Una versión renovada del clásico huevo de Pascua, con un corazón cremoso y un toque cítrico que aporta frescura y originalidad.

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    Ingredientes

    • 400 g de chocolate semiamargo
    • 100 g de crema de avellanas
    • Ralladura de 1 naranja
    • 1 cucharada de manteca
    • Moldes para huevos de Pascua

    Paso a paso

    • Derretir el chocolate a baño María.
    • Pincelar el interior de los moldes con una capa fina de chocolate y llevar al freezer 10 minutos.
    • Repetir este paso para lograr una cobertura pareja y resistente.
    • Mezclar la crema de avellanas con la ralladura de naranja y la manteca.
    • Rellenar la mitad de los moldes con la mezcla de avellanas, dejando los bordes libres.
    • Cubrir el relleno con más chocolate derretido y emparejar la superficie.
    • Llevar al freezer 20 minutos. Desmoldar con cuidado y unir ambas mitades con un poco de chocolate fundido.

    Rosca de Pascua con crema pastelera y almendras

    La tradicional rosca se renueva con una masa esponjosa, una crema pastelera suave y un toque crocante de almendras fileteadas.

    Ingredientes

    • 400 g de harina
    • 100 g de azúcar
    • 2 huevos
    • 100 g de manteca
    • 20 g de levadura fresca
    • 150 ml de leche
    • Ralladura de 1 limón
    • 1 cucharadita de esencia de vainilla
    • 300 ml de leche (para la crema)
    • 2 yemas (para la crema)
    • 50 g de azúcar (para la crema)
    • 30 g de maicena
    • 1 puñado de almendras fileteadas
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    Paso a paso

    • Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejar reposar 10 minutos.
    • Mezclar harina, azúcar, ralladura de limón y sal. Incorporar los huevos, la manteca blanda y la esencia.
    • Agregar la mezcla de levadura y amasar hasta obtener una masa suave.
    • Dejar leudar cubierta durante 1 hora.
    • Para la crema pastelera, calentar la leche. Batir las yemas con azúcar y maicena, unir con la leche caliente y cocinar hasta espesar.
    • Formar una rosca con la masa y colocar sobre placa enmantecada. Dejar que leve 30 minutos.
    • Decorar con hilos de crema pastelera y almendras fileteadas.
    • Hornear 30 minutos a 180°C. Dejar enfriar antes de servir.

    Trufas de chocolate blanco y coco

    Pequeños bocados dulces, cremosos y fáciles de preparar, ideales para acompañar el café o decorar la mesa de Pascua.

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    Ingredientes

    • 200 g de chocolate blanco
    • 80 g de coco rallado
    • 50 g de galletitas dulces
    • 40 g de manteca
    • 2 cucharadas de leche condensada

    Paso a paso

    • Derretir el chocolate blanco junto con la manteca.
    • Mezclar el coco rallado y las galletitas trituradas en un bol.
    • Incorporar el chocolate derretido y la leche condensada.
    • Integrar hasta lograr una pasta uniforme.
    • Formar bolitas y rebozar con coco rallado.
    • Llevar a la heladera 1 hora antes de servir.

    Empanadas de pescado y vegetales

    Una alternativa salada y liviana, que aprovecha el pescado blanco y vegetales frescos para un relleno jugoso y aromático.

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    Ingredientes

    • 400 g de pescado blanco cocido y desmenuzado (merluza o lenguado)
    • 1 cebolla
    • 1 puerro
    • 1 zanahoria rallada
    • 2 cucharadas de perejil picado
    • 1 huevo duro picado
    • 12 tapas para empanadas
    • Sal, pimienta y aceite de oliva

    Paso a paso

    • Picar la cebolla y el puerro; rehogar en aceite de oliva hasta transparentar.
    • Añadir la zanahoria rallada y cocinar 2 minutos más.
    • Agregar el pescado desmenuzado y el perejil. Salpimentar.
    • Retirar del fuego y dejar enfriar. Incorporar el huevo duro picado.
    • Rellenar las tapas y cerrar las empanadas.
    • Cocinar en horno a 200°C durante 20 minutos, hasta dorar.

    Bocaditos de zanahoria y queso crema

    Aperitivo salado, fresco y colorido, fácil de preparar y perfecto para sumar variedad en la mesa pascual.

    Ingredientes

    • 2 zanahorias medianas ralladas
    • 150 g de queso crema
    • 1 cucharada de semillas de sésamo
    • 1 cucharada de cebollín picado
    • Sal y pimienta
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    Paso a paso

    • Mezclar la zanahoria rallada con el queso crema, el cebollín, la sal y la pimienta.
    • Formar pequeñas bolitas con la mezcla.
    • Rebozar cada bolita en semillas de sésamo.
    • Llevar a la heladera 30 minutos antes de servir.
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