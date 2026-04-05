Del huevo de chocolate a la empanada de pescado: recetas imperdibles para celebrar la Pascua

La Pascua inspira cada año nuevas formas de celebrar en la mesa. En esta temporada, surgen propuestas culinarias que combinan tradición y novedad. A continuación, recetas originales, ideales para quienes buscan sorprender con platos diferentes. Cinco recetas únicas: huevo de Pascua, trufas de chocolate blanco, rosca de Pascua, Bocaditos de zanahoria y queso crema y empanadas de atún.

Por Redacción Diario de Cuyo

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Por Redacción Diario de Cuyo

Cinco recetas con pescado para cocinar el fin de semana largo de Semana Santa y celebrar Pascua

Una versión renovada del clásico huevo de Pascua, con un corazón cremoso y un toque cítrico que aporta frescura y originalidad.

Huevos de Pascua rellenos de crema de avellanas y naranja

Derretir el chocolate a baño María.

Pincelar el interior de los moldes con una capa fina de chocolate y llevar al freezer 10 minutos.

Repetir este paso para lograr una cobertura pareja y resistente.

Mezclar la crema de avellanas con la ralladura de naranja y la manteca.

Rellenar la mitad de los moldes con la mezcla de avellanas, dejando los bordes libres.

Cubrir el relleno con más chocolate derretido y emparejar la superficie.

Llevar al freezer 20 minutos. Desmoldar con cuidado y unir ambas mitades con un poco de chocolate fundido.

Rosca de Pascua con crema pastelera y almendras

La tradicional rosca se renueva con una masa esponjosa, una crema pastelera suave y un toque crocante de almendras fileteadas.

Ingredientes

400 g de harina

100 g de azúcar

2 huevos

100 g de manteca

20 g de levadura fresca

150 ml de leche

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

300 ml de leche (para la crema)

2 yemas (para la crema)

50 g de azúcar (para la crema)

30 g de maicena

1 puñado de almendras fileteadas

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Paso a paso

Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejar reposar 10 minutos.

Mezclar harina, azúcar, ralladura de limón y sal. Incorporar los huevos, la manteca blanda y la esencia.

Agregar la mezcla de levadura y amasar hasta obtener una masa suave.

Dejar leudar cubierta durante 1 hora.

Para la crema pastelera, calentar la leche. Batir las yemas con azúcar y maicena, unir con la leche caliente y cocinar hasta espesar.

Formar una rosca con la masa y colocar sobre placa enmantecada. Dejar que leve 30 minutos.

Decorar con hilos de crema pastelera y almendras fileteadas.

Hornear 30 minutos a 180°C. Dejar enfriar antes de servir.

Trufas de chocolate blanco y coco

Pequeños bocados dulces, cremosos y fáciles de preparar, ideales para acompañar el café o decorar la mesa de Pascua.

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Ingredientes

200 g de chocolate blanco

80 g de coco rallado

50 g de galletitas dulces

40 g de manteca

2 cucharadas de leche condensada

Paso a paso

Derretir el chocolate blanco junto con la manteca.

Mezclar el coco rallado y las galletitas trituradas en un bol.

Incorporar el chocolate derretido y la leche condensada.

Integrar hasta lograr una pasta uniforme.

Formar bolitas y rebozar con coco rallado.

Llevar a la heladera 1 hora antes de servir.

Empanadas de pescado y vegetales

Una alternativa salada y liviana, que aprovecha el pescado blanco y vegetales frescos para un relleno jugoso y aromático.

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Ingredientes

400 g de pescado blanco cocido y desmenuzado (merluza o lenguado)

1 cebolla

1 puerro

1 zanahoria rallada

2 cucharadas de perejil picado

1 huevo duro picado

12 tapas para empanadas

Sal, pimienta y aceite de oliva

Paso a paso

Picar la cebolla y el puerro; rehogar en aceite de oliva hasta transparentar.

Añadir la zanahoria rallada y cocinar 2 minutos más.

Agregar el pescado desmenuzado y el perejil. Salpimentar.

Retirar del fuego y dejar enfriar. Incorporar el huevo duro picado.

Rellenar las tapas y cerrar las empanadas.

Cocinar en horno a 200°C durante 20 minutos, hasta dorar.

Bocaditos de zanahoria y queso crema

Aperitivo salado, fresco y colorido, fácil de preparar y perfecto para sumar variedad en la mesa pascual.

Ingredientes

2 zanahorias medianas ralladas

150 g de queso crema

1 cucharada de semillas de sésamo

1 cucharada de cebollín picado

Sal y pimienta

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Paso a paso