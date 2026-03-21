Receta imperdible: cómo hacer pan casero facilísimo y barato

Esta receta de pan casero es facilísima porque ni siquiera hace falta amasar y lleva sólo 4 ingredientes. En muy pocos pasos, una receta imperdible para que te luzcas siempre que logres respetar a rajatabla las cantidades y los tiempos para que leude bien la masa.
Poner la harina en un bowl bien grande para que pueda leudar ahí mismo hasta doblar su volumen. Hacer un hueco y agregar la levadura y la sal.
Ir agregando el agua a temperatura ambiente mientras se mezcla con una cuchara de madera. Va a quedar bien húmedo. Sólo hay que mezclarlo, no amasar.
Tapar el bol con papel film y dejarlo 24 horas leudando a temperatura ambiente, esto quiere decir, a unos 20°. Este es el secreto para que salga perfecto, dejarlo leudar mucho tiempo. En ese tiempo va a crecer por lo menos el doble.
Pasado ese día, enharinar bien la mesada, volcar la masa. Se va a desinflar. Agregar un poco más de harina arriba y dale la forma que se desee. Redondo, como pan de campo queda genial.
Dejarlo levando de 1 a 2 horas más sobre una placa, y cocinarlo en un horno fuerte (220º) de 30 a 40 minutos. Cuando esté dorado y la base al golpearla suene hueca el pan estará listo.
Dejar enfriar la pieza sobre una rejilla para que no se concentre la humedad en la base.
Tips para que la receta sea más que un éxito
Espolvorear semillas de sésamo o amapola sobre la masa antes de hornear para un acabado más atractivo.
Añadir hierbas como orégano o tomillo para darle un toque especial.