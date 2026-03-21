    • 21 de marzo de 2026 - 18:04

    Receta imperdible: cómo hacer pan casero facilísimo y barato

    Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Esta receta de pan casero es facilísima porque ni siquiera hace falta amasar y lleva sólo 4 ingredientes. En muy pocos pasos, una receta imperdible para que te luzcas siempre que logres respetar a rajatabla las cantidades y los tiempos para que leude bien la masa.

    Receta de pechugas de pollo rellenas con espinaca y queso

    Receta de pechugas de pollo rellenas con espinaca y queso
    Receta clásica de buñuelos fritos: cómo hacer esta rica preparación en casa

    Receta de buñuelos fritos caseros: pocos ingredientes para hacer unos bocados riquísimos

    Ingredientes

    • 950 g de harina 0000
    • 1/3 de sobrecito de levadura seca (3 gramos)
    • 700 cc de agua
    • 10 g de sal fina

    Preparación

    Paso 1

    Poner la harina en un bowl bien grande para que pueda leudar ahí mismo hasta doblar su volumen. Hacer un hueco y agregar la levadura y la sal.

    Paso 2

    Ir agregando el agua a temperatura ambiente mientras se mezcla con una cuchara de madera. Va a quedar bien húmedo. Sólo hay que mezclarlo, no amasar.

    Paso 3

    Tapar el bol con papel film y dejarlo 24 horas leudando a temperatura ambiente, esto quiere decir, a unos 20°. Este es el secreto para que salga perfecto, dejarlo leudar mucho tiempo. En ese tiempo va a crecer por lo menos el doble.

    Paso 4

    Pasado ese día, enharinar bien la mesada, volcar la masa. Se va a desinflar. Agregar un poco más de harina arriba y dale la forma que se desee. Redondo, como pan de campo queda genial.

    Paso 5

    Dejarlo levando de 1 a 2 horas más sobre una placa, y cocinarlo en un horno fuerte (220º) de 30 a 40 minutos. Cuando esté dorado y la base al golpearla suene hueca el pan estará listo.

    Paso 6

    Dejar enfriar la pieza sobre una rejilla para que no se concentre la humedad en la base.

    Tips para que la receta sea más que un éxito

    Espolvorear semillas de sésamo o amapola sobre la masa antes de hornear para un acabado más atractivo.

    Añadir hierbas como orégano o tomillo para darle un toque especial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Tres recetas fáciles y rápidas para la cena: ideas simples, económicas y listas en minutos

    Tres recetas fáciles y rápidas para resolver la cena sin complicaciones

    La masa de pizza ideal.

    El secreto de la pizza casera perfecta: la receta paso a paso para lograr la masa ideal

    .Cómo hacer el mejor budín de limón: fácil, económico y con pocos ingredientes

    El budín casero definitivo: la receta técnica para lograr una humedad inigualable

    Bizcochuelo casero esponjoso: la receta definitiva de 6 huevos para una textura de nubeBizcochuelo de naranja recién horneado.

    Bizcochuelo casero esponjoso: la receta definitiva de 6 huevos para una textura de nube