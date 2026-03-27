Receta imperdible de pastel de papa con atún, rápida y fácil

Nada como un buen pastel de papa para reunir a la familia en la mesa, pero en esta ocasión se presenta una variante: la versión con atún. Sabor a hogar, comida de entresemana y receta que resuelve rápido. Este plato constituye una alternativa práctica para quienes buscan limitar el consumo de carnes rojas sin renunciar al estilo casero y tradicional.
El pastel de papa con atún mantiene una presencia discreta pero constante en la mesa argentina, especialmente durante la Cuaresma y Semana Santa, períodos en los que el pescado adquiere mayor relevancia por motivos religiosos. Según el recetario popular, suele ser elegido cuando se dispone de poco tiempo y es necesario aprovechar los ingredientes disponibles, en particular las latas de atún, habituales en la despensa. La combinación del puré de papas suave —ingrediente esencial en la cocina nacional— y el relleno de atún con cebolla y morrón proporciona una armonía de texturas adecuada tanto para cenas improvisadas como para comidas compartidas.
El pastel de papa con atún se prepara al horno, con dos capas de puré de papas y un relleno de atún, cebolla y morrón, todo gratinado con queso rallado para lograr una superficie dorada. La clave está en obtener un puré firme, que no se mezcle con el relleno, y un salteado sencillo de vegetales al que se incorpora el atún escurrido y condimentos, con la opción de añadir huevo duro en rodajas. El armado consiste en disponer una base de puré, agregar el relleno y cubrir con otra capa de puré, queso rallado y, si se prefiere, pan rallado para aportar crocancia. Tras un breve horneado a temperatura alta, el pastel queda listo para servir, con una costra dorada que invita a cortar la primera porción.
Pastel de papa con atún y queso gratinado humeante en fuente de cerámica. Ingredientes como papas, cebolla, ajo y latas de atún abiertas en mesa.
Pasteles de fuente: tradición e influencia en la cocina argentina
Las variantes de pasteles horneados, ya sea con masa, puré de papas o, en el norte argentino, batido de choclo, reflejan una tradición culinaria influenciada por inmigrantes, costumbres criollas y la cocina española. Si bien el pastel de papa clásico, elaborado con carne, es considerado un emblema gastronómico, las versiones con pescado, pollo o verduras también ocupan un lugar destacado en la memoria de distintas regiones del país. El pastel de papa con atún se consolida como una alternativa económica y rápida, adaptable a los ingredientes disponibles y apta para servirse caliente, tibia o incluso fría durante días de altas temperaturas.
El éxito del pastel de papa con atún reside en la sencillez de sus ingredientes y la rapidez de su preparación. Una lata de atún, papas, cebolla, morrón y queso rallado permiten resolver una comida completa, con la posibilidad de incorporar huevo duro u otros vegetales según preferencias o disponibilidad. Su versatilidad posibilita que se adapte a distintas ocasiones, desde el almuerzo diario hasta la cena familiar, manteniendo el carácter propio de la cocina casera argentina.
Vista cenital de ingredientes para pastel de papa con atún: papas peladas, atún, cebolla picada, pimientos, huevos duros y queso rallado en cuencos sobre una mesa clara.
Ingredientes
1 kg de papas
2 latas de atún en aceite (escurridas)
1 cebolla mediana
1/2 morrón rojo
3 cucharadas de queso rallado
2 huevos duros (opcional)
30 gr de manteca
100 ml de leche
Sal y pimienta a gusto
Nuez moscada (a gusto)
2 cucharadas de aceite
1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)
Varias manos de adultos y niños sirven comida de un pastel de papa con atún humeante, ensaladas y pan casero en una mesa festiva bien iluminada.
Cómo hacer pastel de papa con atún, paso a paso
Pelar y cortar las papas en trozos. Hervir en agua con sal hasta que estén bien tiernas (unos 15 minutos).
Mientras tanto, picar la cebolla y el morrón. Rehogar en una sartén con aceite hasta que estén dorados y tiernos.
Incorporar el atún escurrido a la sartén y mezclar. Apagar el fuego y agregar el perejil picado.
Cuando las papas estén listas, colar y pisar hasta obtener un puré. Añadir la manteca, la leche, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar hasta que quede cremoso pero firme.
En una fuente para horno, colocar la mitad del puré como base. Volcar el relleno de atún y, si se desea, agregar rodajas de huevo duro.
Cubrir con el resto del puré y emparejar la superficie. Espolvorear el queso rallado por encima.
Llevar al horno fuerte (220°C) durante 15 a 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crocante. Consejo: Si se quiere una costra más dorada, se puede gratinar los últimos 5 minutos sólo con el grill del horno.