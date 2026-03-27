Receta imperdible de pastel de papa con atún, rápida y fácil

Una opción económica y simple, ideal para quienes buscan comidas sin tanta carne y con mucha tradición argentina. La receta.

El pastel de papa es una comida tradicional pero que en este caso presenta una variable única con atún. La receta.

Nada como un buen pastel de papa para reunir a la familia en la mesa, pero en esta ocasión se presenta una variante: la versión con atún. Sabor a hogar, comida de entresemana y receta que resuelve rápido. Este plato constituye una alternativa práctica para quienes buscan limitar el consumo de carnes rojas sin renunciar al estilo casero y tradicional.

El pastel de papa con atún mantiene una presencia discreta pero constante en la mesa argentina, especialmente durante la Cuaresma y Semana Santa, períodos en los que el pescado adquiere mayor relevancia por motivos religiosos. Según el recetario popular, suele ser elegido cuando se dispone de poco tiempo y es necesario aprovechar los ingredientes disponibles, en particular las latas de atún, habituales en la despensa. La combinación del puré de papas suave —ingrediente esencial en la cocina nacional— y el relleno de atún con cebolla y morrón proporciona una armonía de texturas adecuada tanto para cenas improvisadas como para comidas compartidas.

El pastel de papa con atún se prepara al horno, con dos capas de puré de papas y un relleno de atún, cebolla y morrón, todo gratinado con queso rallado para lograr una superficie dorada. La clave está en obtener un puré firme, que no se mezcle con el relleno, y un salteado sencillo de vegetales al que se incorpora el atún escurrido y condimentos, con la opción de añadir huevo duro en rodajas. El armado consiste en disponer una base de puré, agregar el relleno y cubrir con otra capa de puré, queso rallado y, si se prefiere, pan rallado para aportar crocancia. Tras un breve horneado a temperatura alta, el pastel queda listo para servir, con una costra dorada que invita a cortar la primera porción.

Pastel de papa con atún y queso gratinado humeante en fuente de cerámica. Ingredientes como papas, cebolla, ajo y latas de atún abiertas en mesa.

image Pasteles de fuente: tradición e influencia en la cocina argentina Las variantes de pasteles horneados, ya sea con masa, puré de papas o, en el norte argentino, batido de choclo, reflejan una tradición culinaria influenciada por inmigrantes, costumbres criollas y la cocina española. Si bien el pastel de papa clásico, elaborado con carne, es considerado un emblema gastronómico, las versiones con pescado, pollo o verduras también ocupan un lugar destacado en la memoria de distintas regiones del país. El pastel de papa con atún se consolida como una alternativa económica y rápida, adaptable a los ingredientes disponibles y apta para servirse caliente, tibia o incluso fría durante días de altas temperaturas.