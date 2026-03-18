    • 18 de marzo de 2026 - 20:21

    Tres recetas fáciles y rápidas para resolver la cena sin complicaciones

    Opciones simples, económicas y listas en pocos minutos: desde una pasta cremosa hasta un plato de carne agridulce y una alternativa casera ideal para salir del apuro.

    Tres recetas fáciles y rápidas para la cena: ideas simples, económicas y listas en minutos

    Tres recetas fáciles y rápidas para la cena: ideas simples, económicas y listas en minutos

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cuando el día termina y el cansancio se hace sentir, pensar qué cocinar puede convertirse en un desafío. Por eso, las recetas fáciles y rápidas para la cena se vuelven aliadas indispensables en cualquier hogar. Con pocos ingredientes y pasos simples, es posible preparar platos sabrosos sin pasar horas en la cocina.

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    En esta selección, tres propuestas prácticas permiten resolver la comida nocturna con ingredientes accesibles y resultados garantizados. Desde una pasta cremosa con queso, pasando por una carne con un toque agridulce, hasta una opción casera ideal para improvisar, estas recetas combinan rapidez y sabor.

    Además, muchas de estas preparaciones no requieren técnicas complejas y pueden estar listas en menos de 30 minutos, lo que las convierte en alternativas ideales para quienes buscan practicidad sin resignar calidad en la mesa.

    1. Pasta al roquefort urgente

    Una receta clásica que se destaca por su cremosidad y rapidez. Ideal para los amantes del queso.

    Ingredientes

    • 200 g de pasta (fideos tallarines, los preferidos)

    • 200 ml de crema de leche

    • 50 g de queso roquefort

    • 50 g de queso cremoso

    • Sal y pimienta

    • Opcional: un puñado de nueces

    Preparación

    • Hervir la pasta en abundante agua con sal.

    • Mientras tanto, calentar la crema a fuego bajo.

    • Incorporar el roquefort y el cremoso en trozos y mezclar hasta que se derrita.

    • Integrar la pasta con la salsa y servir caliente.

    • Moler las nueces y agregar en el plato

    Esta preparación se destaca por su simpleza: en pocos minutos se obtiene una salsa cremosa y sabrosa, ideal para una cena rápida .

    2. Cerdo al aceto

    Una opción diferente para la noche: carne de cerdo con un toque agridulce gracias al aceto balsámico.

    Ingredientes

    • 500 g de carne de cerdo

    • 1 cebolla

    • 2 cucharadas de aceto balsámico

    • 1 cucharada de azúcar

    • Sal y pimienta

    • Aceite

    Preparación

    • Dorar el cerdo en una sartén con aceite.

    • Agregar la cebolla en pluma y cocinar hasta que esté transparente.

    • Incorporar el aceto y el azúcar.

    • Cocinar unos minutos hasta que la salsa reduzca y se caramelice.

    • Salpimentar y servir.

    El contraste entre lo dulce y lo ácido convierte a este plato en una alternativa distinta pero igual de sencilla para la cena.

    3. Tortillas con lo que queda

    Una receta práctica, adaptable a lo que haya en casa y perfecta para improvisar.

    Ingredientes

    • 2 huevos

    • 1 taza de harina

    • 1/2 taza de leche

    • Queso rallado

    • Sal

    • Opcional: jamón, verduras o pollo

    Preparación

    • Mezclar los huevos con la leche.

    • Incorporar la harina y el queso rallado.

    • Agregar los ingredientes opcionales.

    • Cocinar en sartén como una tortilla gruesa o llevar al horno hasta que esté firme.

    Este tipo de recetas rápidas permite aprovechar ingredientes disponibles y lograr un plato completo en pocos pasos, ideal para cenas sin planificación.

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