Alejandra Maglietti sigue generando polémica con sus looks. La diosa salió de fiesta, compartió su elección estilísitcay los followers no se la dejaron una vez más. Una vez más, Alejandra Maglietti apostó por uan de sus prendas favoritas: el remerón XL. Para su salida eligió un diseño blanco que combinó con una campera negra, botas bucaneras negras y short de jean que generó gran controversia.

"No te favorecen los flecos en esa foto", "Se te asoman los flecos", "No te queda bien ese short", fueron algunos de los comentarios que recibió su atuendo. Días antes eligió un look similar para una nueva noche como panelista en Bendita TV. Como es tradición, la top mostró su outfit en sus redes sociales y si bien los fans estallaron en elogios, en la Jaula de la Moda fueron por más y le dijeron de todo.

Alejandra Maglietti volvió a llevar un remerón XL rosa estampado sin pantalón o short debajo con botas bucaneras despertando la imaginación y dejando sin aliento a más de uno.

"¡Feliz día de la primavera! Amo esta época del año, cuando iba a la escuela me compraba calendarios (eran en papel por ese entonces) e iba tachando día por día hasta el 21 de septiembre. Y cuando vine a vivir a Buenos Aires comencé a disfrutar de la mejor temporada de esta ciudad", escribió emotiva junto a la foto.

Siempre atentos a los looks de las famosas, en la Jaula de la Moda analizaron su atuendo y Fabián Medina Flores no se quedó callado.

“Listo. Si Maglietti puede ir a Bendita en bombacha, mañana yo también voy al laburo sin pantalones”, leyó Horacio Cabak al aire, en uno de los tweets que encendió el alerta fashionista.

“Dijeron muchos tips de verano. Yo creo, porque hablo mucho con mis pocos compañeros heterosexuales que quedaron detrás de cámara después de la pandemia, que sale mucho la remera descalza, la remera con botas, la remera con sandalias. A los chicos les gusta", aseguró Fabián Medina Flores.

"La rubia es muy del rosa Barbie chicle, y yo creo que nació para ser una bomba explosiva. Qué tremendo, ¿no? Que tremendo que ella en sus TikTok está tan, tan arriba. O la debe pasar muy bomba o no entiendo por qué no está dando resultado todos estos mensajes. Se dice que está sola, que no encuentra. Mirá los colores que está usando”, siguió picante haciendo referencia a la soltería de Alejandra Maglietti tras su separación del futbolista Jonás Gutiérrez.