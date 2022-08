Brenda Asnicar arrancó tempranito prendiendo fuego las redes con una foto “sexy y elegante” en la que luce un conjunto de lencería muy atrevido y deja poco lugar a la imaginación.

Se trata de una promoción de una marca que confecciona lencería a medida. ¿El truquito para que la plataforma no le baje la foto? Brenda tapó de una manera poco sutil la parte de sus pezones. La plataforma no permite fotos de pechos de mujeres, pero no tiene drama con varones en cuero.

El look completo de la ex de Carlitos Tévez iba con unas bucaneras negras y unos lentes de sol en su cabeza. “Sexy y elegante… así somos” describió la artista junto a la foto tomada en un lujoso hotel de Buenos Aires.