Celeste Muriega logra acaparar todas las miradas con los posteos de su Instagram. Allí ya tiene un millón de seguidores que le comentan con halagos cada una de las publicaciones que hace la modelo.

Es así que no fue la excepción su última actualización en las redes. Vestida con lencería de un llamativo color rosa, la conductora dejó sin respiro a todos sus followers.

Sonriendo y con el celular en mano, Celeste Muriega modeló sus curvas frente al espejo. Junto a la publicación, escribió “Ser feliz en defensa propia“. Rápidamente la fotografía alcanzó miles de likes y comentarios. Los cumplidos no faltaron y entre todos se destacaron algunos como “Bomba”, “Diosa” o “Hermosa”.

Aunque ninguno de los dos lo niega ni lo confirma, los rumores hablan de la tensión que existe entre ambos. En una entrevista con “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre), Hernán Drago habló de su situación sentimental.

De esta manera, expresó: “Mi corazón está bien y en los últimos dos años estuvo lastimado por mi separación después de veinte años. Ahora mi corazón está solo y sigue buscando el equilibrio.”

Luego, se refirió a la modelo y la relación que mantiene con esta: “Es una mina que me parece una mujer entera la mire por donde la mires, me gusta y es una artista. No hay nada para titular ni nos estamos volviendo a ver“.