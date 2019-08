Si bien hace unas semanas un rumor de reconciliación afloró entre Stefi Roitman y Gastón Soffritti, todo parece haber quedado en la nada. La ex pareja interactuó en Instagram: ella subió una foto y él le puso like, mientras que ella hizo lo mismo en una foto del actor. Pero lo cierto es que solo fue un signo buena onda entre ex. ¡Es que Stefi Roitman tiene novio nuevo!

En varias oportunidades, los jóvenes afirmaron que pese haber cortado su relación amorosa, “tenían muy buena onda”. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan…

El fin de semana, la rubia asistió a una parrilla muy conocida del barrio porteño junto a Lucas Biren, el productor y manager de Jimena Barón. En las fotos, se lo ve a él parado, hablando para una mesa, mientras ella lo escucha y se ríe.

Stefi y Lucas fueron novios hace unos años atrás, previo a su romance con Soffritti. Si bien no estuvieron mucho tiempo, fue un amor intenso.

La bailarina estuvo en el programa de Flor de la V y habló sobre su relación con Lucas: “Es cierto que me volví a ver con él, fuimos juntos al recital de Jimena Barón en Vorterix, pero no estamos de novios”, desmintió, como casi siempre hacen los famosos, Stefi Roitman sobre su novio nuevo.

SU PALABRA Y…

Luego del recital, Roitman publicó una foto de ella en las redes sociales y escribió: “Soy la cobra que se cobra todo lo q hiciste BB”, dejando entre ver la complicidad con el baterista.

Más allá del plano amoroso, la modelo aprovechó la entrevista en el programa para conversar acerca de sus nuevos proyectos profesionales y dio detalles de su participación en la serie de Maradona. “Hace poco me di un gustito e hice un papel chiquito. Mi personaje no tiene nada directo con Diego, pero está en el círculo de él”.

Recientemente abandonó la conducción de Tenemos Wifi, programa que actualmente conduce Nico Occhiato por Canal KZO. Stefi se desempeña todas las tardes como panelista en Con amigos así, por el mismo canal.