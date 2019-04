Eugenia "China" Suárez realizó una producción de fotos en ropa interior para una conocida marca de ropa que luego publicó en las redes sociales.

En una de las imágenes la actriz mostró su cola y sus seguidores la criticaron sin filtro: "Qué horrible le queda", "Hay que meterle ejercicio a ese traste", "Re caído".

Pero, así como sus detractores, sus más fieles seguidores también le enviaron comentarios de apoyo. "Ya no tengo la vara alta de que quiero ser perfecta. No sé si las estrías me hacen más linda, creo que es un tema de actitud y de cómo te ven. Yo ando en bolas en mi casa cuando estoy sola con Benja o Rufi porque siempre fui muy libre y no me importa. Antes tenía las tetas paradas y ahora caídas, ya no tengo culo y me encanta. Y Benja también me ve linda porque me ve así", reveló Suárez a revista Caras.