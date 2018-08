"9,50". Nicole Neumann no dudó en responder cuán importante es el sexo en su vida en el rango del 1 al 10. También se animó a revelar cuánto tiempo estuvo sin mantener relaciones con un hombre tras la separación de Fabián Cubero, de quien se distanció en mayo de 2017.

En septiembre de ese mismo año, oficializó su relación con Facundo Moyano, con quien salió durante cuatro meses. Y seis meses después, blanqueó su noviazgo con el empresario Matías Tasín.

"No me parece una cosa terrible", justificó la modelo cuando Malena Guinzburg le cuestionó, entre risas, que cambiaba muy rápido de pareja.

"Yo lo que quiero saber es cuánto tiempo estuviste sin sexo", indagó la panelista de Morfi, todos a la mesa. Después de unos segundos pensando, Nicole aseguró que fueron tres meses. "Por decisión propia. Me costó acomodarme, después de 11 años…", explicó.

Entre risas, hizo una aclaración sobre sus dichos: "¡Bueno, no digo que me haya acomodado en tres meses! En ese ámbito, me tomó ese tiempo".