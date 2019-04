Laurita Fernández está comenzando un gran año. En el plano laboral, la actriz siguió con el éxito de Sugar y ahora evalúa nuevas propuestas. Además, en cuanto al amor, la bella rubia formó un fuerte vínculo con Nicolás Cabré con quien actualmente convive.

La semana pasada, Laurita viajó a México para participar en un reality de talentos como jurado invitada. Entrevistada por la televisión azteca, la bailarina habló sobre su romance con Cabre y reveló sus ganas de casarse.

"Antes no entendía porqué la gente quería casarse, no se me pasaba por la cabeza, pero ahora entiendo por qué. Hay un motor amoroso que es muy fuerte", dijo Fernández sobre su vínculo con Cabré confesando que es la persona que elige para tomar ese importante paso en su vida.