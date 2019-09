Yazemeenah Rossi es una mujer francesa que protagonizó la portada de revistas en todo el mundo. Su trabajo de modelo no comenzó cuando era una adolescente como la mayoría, sino cuando ya tenía más de 30 años y ahora lo sigue haciendo a los 63.

Una marca de bikinis le hicieron una sesión de fotos a Yazemeenah, y ella dio el claro ejemplo de que no se necesita ser joven para trabajar como modelo.

La fundadora de The Dreslyn, una marca de Los Ángeles, dijo: “Quería una publicidad de trajes de baños con otra perspectiva, demostrando que la ropa de baño no siempre tiene que ser sexista y que también las mujeres mayores pueden ser modelos y realizar este tipo de publicidad.”

Además explicó por qué eligió a Rossi: “Ella es una mujer con mucha vitalidad y salud. Es segura de sí misma, una gran artista y lo que más me agrada de ella es que siempre se está cuidando en todos los aspectos. Es una mujer sabia y que ha vivido grandes experiencias a lo largo de su vida”.

Yazemeenah sostuvo que: "Si uno tiene contacto con su niño interior y continúa siendo curioso con la vida, obtendrá automáticamente nueva energía”. Además aseguró que no tiene “la llave mágica” para continuar manteniéndose joven.

Y confesó que nunca se operó: "Me encuentro y me veo bien así que no veo la necesidad de operarme”. Dijo que para su piel utiliza aceite y para su pelo un aceite vegetal.

“Una vez a la semana me hago un peeling en la piel con aceite de oliva y azúcar. Siempre consumo carne y pescado ecológico. Este tipo de consumo ecológico lo llevo haciendo hace tiempo incluso antes de que se pusiera de moda”, afirmó la modelo.

Fuente: Crónica