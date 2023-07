El viernes 14 de julio Rocío Oliva cumplió 33 años y provocó una catarata de posteos felicitandola en las redes sociales. Si bien está alejada de los medios y la televisión, Rocío sigue cautivando y generando repercusión a través de publicaciones en su cuenta de Instagram donde no para de sorprender con imágenes de sus viajes.

Fanática del deporte, Rocío Oliva es dueña de una figura tonoficadísima que, como ha demostrado con sus fotos, no teme presumir luciendo trajes de baños y bikinis de lo más sexys.

Hace algunas semanas, Rocío mostró su faceta más fashionista y se animó a llevar una micro-bikini metalizada color plateada en las playas de Miami, dando unanticipo de una de las tendencias que serán furor el próximo verano.

Pero su derroche de sensualidad no quedó ahí. En Dubai, la ex de Diego Maradona sorprendió posando con una enteriza estampada en tonos amarillos y naranjas de lo más llamativa que no solo marcaba su silueta sino que resaltaba su bronceado a la perfección.