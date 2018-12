Dice que el balance del año fue muy positivo para ella. Sofía Jujuy Jiménez arrancó el 2018 recién separada y sin trabajo. Sin embargo, después de su paso por el Bailando 2018, fue convocada para formar parte de Locos por Luisa, la obra con la que se presentará en el Teatro del Lago de Carlos Paz. Y, aunque asegura que de momento está sola, confiesa que algunos de los candidatos que le adjudicaron podrían llegar a tener una chance con ella…

—¿Cómo te sentís frente a tu inminente estreno teatral?

—Estoy súper entusiasmada y con muchas expectativas por ver de qué se trata. Todo el mundo me habla maravillas de Carlos Paz y del elenco que encabezan Peter Alfonso y Paula Chaves. Y la verdad es que, por lo poco que los conozco, todos han demostrado ser grandes compañeros.

—¿Cuál va a ser tu rol en la obra?

—Yo tengo una participación, nada más. Es que hay mucho talento arriba de ese escenario así que ojalá yo pueda sumar. Pero mi papel es el de la asistente del Circus du Anselmo, que es Freddy Villarreal, así que todo lo hago con él. Y mi plan es ir a divertirme y a jugar con la gente.

—¿Este sería tu debut como actriz?

—Sí, oficialmente. Porque, yo nunca había hecho nada antes. Así que voy en modo esponja a tratar de absorber todo lo que se pueda. Igual, este año estuve estudiando con Mónica Bruni, porque me parece que el teatro, más allá de que uno lo ejerza o no, es terapéutico…¡Y está buenísimo!

—También sirve para la vida: podés hacerle distintos personajes a tu pareja…

—¡Re! A mí me divierte eso.

—O podés llorar cuando lo necesitás…

—¡Claro! Igual, en ese sentido yo soy muy transparente. Es decir que si me dan ganas de llorar, no me reprimo. Pero jamás inventaría algo que realmente no siento. Y menos con una pareja…

—¿Y cómo andás de amores en la actualidad?

—¡Estoy sola!

—¿Con todos los romances que te han adjudicado?

—Es gracioso, porque me vincularon con el Pocho Lavezzi, Pico Mónaco, Juan Martín Del Potro y no sé con cuántos más. Y lo gracioso es que lo dicen con tanta convicción, que hasta mi familia me viene a preguntar si es verdad.

—¿Y?

—Al Pocho, por ejemplo, ni lo conozco. A Pico me lo he cruzado alguna que otra vez en eventos, pero nada más. Y a Delpo lo vi en un boliche y todo bien, pero no hubo noviazgo ni nada por el estilo.

—En una de esas, es periodismo de anticipación y la prensa está viendo algo que vos todavía no…

—¿Vos decís? Bueno, nunca se sabe

—Y ninguno de estos candidatos estaría descartado, ¿o sí?

—¡No sé qué decirte! El Pocho creo que está de novio…

—¿Con quién?

— Con la de siempre, ¿o no?

—De Yanina Screpante se separó…

—¡Ah! ¿En serio? Pero bueno, no sé si estaría con él. Y, si tengo que elegir a un tenista, prefiero quedarme con Delpo (Juan Martín Del Potro)…

—¿Por qué?

—No sé, pero tiene algo que me gusta más.

—Los teléfonos ya se los pasaron, ¿o me equivoco?

—Sí, por todo lo que pasó, terminamos hablando.

—O sea que se si te invita a salir, no lo rechazarías…

—¡Obvio que no! Con él hay buena onda, sobre todo, así que aceptaría.

—¡Es cuestión de que se ponga las pilas, entonces!

—No sé, yo por ahora no estoy con nadie…

—Todos estos rumores arrancaron a partir de tu paso por el Bailando. ¿Cómo viviste esta experiencia?

—Feliz. Realmente, este fue un año movidísimo para mí a nivel emocional, personal y profesional. Estuvo lleno de propuestas nuevas y de gente increíble que llegó a mi vida. Cuando empieza diciembre, uno hace como un balance y es inevitable ponerse a pensar en todo lo que pasó. Y, realmente, para mí el 2018 fue súper positivo.

—Pensaba que lo arrancaste recién separada de Guillermo "El Pelado" López y afuera del programa de radio que hacías con él en Estudio Playa de Pinamar…

—Cuando uno termina con una relación larga, al principio es difícil acostumbrarse al cambio. Y los de afuera siempre pueden imaginar cualquier cosa. Pero la realidad fue que decidimos elegir lo que era mejor para los dos.

—¿Seguís hablando con tu ex?

—No. Obviamente, le escribí cuando supe que había tenido un problema de salud (N. de R: una obstrucción urinaria) y estuve preocupada, en un punto, porque no sabía de qué se trataba la operación que se iba a hacer.

—¿Y te contestó?

—Sí, me contestó pero quedó ahí. Y yo tampoco pretendo nada más. Era, simplemente, un mensaje de buena onda como para que supiera que le deseo lo mejor. Porque, para mí, no tiene sentido terminar mal con una persona por más que la relación no haya funcionado.