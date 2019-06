Florencia Bertotti y Federico Amador suelen mostrarse muy enamorados en sus redes sociales, lo que da una muestra clara del amor que se tienen.

En las últimas horas, la actriz brindó una entrevista a la periodista Catalina Dlugi y sorprendió a todos con su declaración.

“No sabemos hace cuánto estamos juntos, son más o menos ocho años. Respetamos mucho nuestros momentos, los buscamos. Los momentos en los que estamos solos disfrutamos como estar de novios. Me encantaría tener otro hijo, ojalá”, dijo Bertotti en declaraciones radiales.

Cuando le preguntaron qué le gusta del actor, ella respondió: “Su esencia, su transparencia, su sensibilidad… es muy humilde, muy pensante, tiene don de gente, es un bombón, me parece un potro total… pero si me quedara solo con la cáscara siento que me estaría quedando con poco de él”.

En las últimas horas, la actriz visitó el programa “Morfi, todos a la mesa” y confesó su deseo de ser madre de nuevo.

Recordemos que hace unas semanas atrás, la famosa asistió a un programa de televisión donde estuvo acompañada por María Valenzuela, su compañera de elenco en “Cien metros cuadrados“, el espectáculo que protagonizan en el Multitabaris, y habló de la pareja pero no fue tan contundente con su deseo de maternidad.

“Siempre está la familia ensamblada y ya cuando nos juntamos tenemos chicos por todos lados. Antes cuando los chicos se iban con sus respectivos padres, volvíamos a ser novios y era ‘qué lindo, este es nuestro momento”, aseguró en aquel momento.

Y agregó: “Ahora nos está empezando a agarrar el viejazo. En un momento no queríamos tener diferencia con los chicos y ahora, bueno, vamos a ser abuelos de los próximos”.