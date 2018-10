Las devoluciones del jurado el pasado martes en el Bailando 2018 dejó muy enojada a Sol Pérez que recibió cuando se presentó en la pista para bailar la salsa de tres junto a su bailarín Fernando Bertona y Rocío Guirao Díaz como figura invitada. Esa noche hasta el BAR le bajó un punto a la pareja y Pérez disparó: "Siento que tengo que venir, gatear y chupar el piso".

Esta tarde, en Los especialistas del show, se habló de la situación de la noche del martes y se produjo un encendido debate entre las panelistas del ciclo. Todo se inició cuando Marcelo Polino, conductor del ciclo, anunció que Nacha Guevara formará parte del jurado como invitada del certamen de baile este viernes.

"¿Esta persona tiene conceptos estéticos muy distintos de los de Sol (Pérez)?", preguntó Iglesias y desató un intenso debate. "Es un horror lo que estás diciendo, vos levantás la bandera del feminismo y decís esto", le recriminó Sol. "Estás perseguida", acotó la periodista y recibió de inmediato la contestación de la participante del bailando: "No estoy perseguida con nadie".

A medida que avanzó el tema, el charla subió el tono y Sol Pérez terminó de estallar cuando Fernanda la mandó a descansar. "Me parece un horror lo que decís, que me bajen un punto por la estética. Como a vos no te gusta que te manden a terapia, a mí no me mandes a descansar porque yo no tengo ningún problema. Vos tampoco estás descansando nada bien tampoco, estás alterada, atacas a Yanina (Latorre), me atacas a mí. Todos los días tenés a alguien para atacar", gritó Pérez.

Iglesias, enojada por el momento, llegó a decir: "Renuncio, no puedo hablar con ella", e inmediatamente, Marcelo Polino decidió seguir adelante con el programa y volver a hablar de la llegada de Nacha Guevara al gran show.