Sus seguidores esperan con ansias los posteos junto a su amor, a Miriam Lanzonile encanta hacer eco de sus divertidas (y calientes) aventuras con su pareja: Christian Halbinger. Los enamorados tienen mucha química y no dudan en exponerla en las redes sociales. Especialmente, ella. Cada vez que viajan juntos, la actriz comparte las fotos más hot junto a su novio.

En esta oportunidad, la pareja armó las valijas y aterrizó en Brasil para vivir unas vacaciones inolvidables. La ex de Alejandro Fantino se animó a cambiar drásticamente su look, ¡se hizo trencitas en toda la cabeza! Además, deslumbró a sus seguidores luciendo su escultural figura en colaless. Su pareja no se quedó atrás y se animó al short de baño súper ceñido al cuerpo.

Además de descansar, Miriam la pasó súper bien conociendo a los lugareños. Aprendió de la cultura de los oriundos del lugar y se lookeó al igual que ellos. Contenta, compartió las postales del momento y su sentir con sus fanáticos: "Nada que abra tanto el alma y la enriquezca como conectar con costumbres y culturas distintas. Vivir mil vidas en una, eso quiero".