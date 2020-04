El aburrimiento por la cuarentena está causando estragos en el mundo del espectáculo. Muchos famosos hacen vivos de Instagram y revelan secretos que nadie hubiera imaginado que saldrían a la luz. Yanina Latorre cayó en la trampa y se confundió.

Ayer por la noche, la exitosa panelista de “Los Ángeles de la Mañana” hizo un vivo junto a Lizardo Ponce y no se cansaron de sacar trapitos al sol.

Carcajadas y miles de anécdotas iban y venían entre el youtuber y la esposa de Diego, pero ambos tuvieron varias frases desafortunadas que podrían causarles problemas.

Entre las anécdotas se encontraban algunas de las compañeras de colegio de la famosa mediática quien reveló miles de secretos.

Yanina se animó a contar que tenían un grupo con sus compañeras de colegio y que ella con su mejor amiga se encargaban de burlarse de todo lo que hacían hasta que un día las descubrieron. Ella cometió el error de reenviar todos los mensajes al grupo, como le ha pasado a más de uno y se desató el desastre.

En ese momento Latorre se sinceró: “Hice la gran Rial, llame a la administradora del grupo y le dije que me hackearon. ¿Quién ver… me iba a hackerar? Si no me conocía nadie. Silvana me creyó y borró todo”, contó entre risas.

La frutilla de la torta fue cuando la reconocida periodista disparó: “Debuté con una mujer... ¡Perdón Lolita!” y Lizardo no pudo contener ni su sorpresa ni las carcajadas y le respondió: “Dice tu mamá que no sale más ni a Coto”, refiriéndose a la vergüenza que les estaba haciendo pasar.