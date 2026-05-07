    • 7 de mayo de 2026 - 21:32

    River le gana con Carabobo 1-0 por la Sudamericana con gol de Meza

    El equipo de Chacho Coudet, que viene de lograr un valioso triunfo ante Bragantino en Brasil, jugará con mayoría de suplentes.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Formaciones confirmadas:

    River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Santiago Lencina. DT: Eduardo Coudet.

    Carabobo: Lucas Bruera; Leonardo Aponte Matute, Ezequiel Neira, Alexander González, Matías Núñez; Loureins Martínez, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Jonathan Bilbado Matías Núñez y Edson Castillo. DT: Daniel Farías.

    LAS MAS LEIDAS