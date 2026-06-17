Del grito de gol a la caída del cabello: las enfermedades de la piel que puede desencadenar el estrés mundialista

El Mundial de fútbol despierta emociones difíciles de igualar. Nervios antes de cada partido, ansiedad durante los 90 minutos y euforia o tristeza según el resultado forman parte de una montaña rusa emocional que millones de personas atraviesan cada cuatro años. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que ese estrés también puede reflejarse en la piel.

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Desde la dermatología se reconoce cada vez más la estrecha relación entre las emociones y las enfermedades cutáneas. La Asociación Argentina de Dermatología sostiene que el manejo del estrés es uno de los pilares fundamentales para el cuidado de la salud y para prevenir o controlar distintas dermatosis inflamatorias.

Entre las afecciones que pueden empeorar durante períodos de tensión emocional se encuentra la psoriasis , una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la aparición de placas rojizas y descamativas. El estrés es considerado uno de los factores que pueden desencadenar brotes o agravar cuadros preexistentes.

Otra patología frecuentemente relacionada con momentos de ansiedad es la dermatitis seborreica , conocida popularmente por la presencia de caspa persistente. Los especialistas indican que los episodios de estrés pueden favorecer la inflamación del cuero cabelludo y aumentar la descamación.

También es común observar un incremento de consultas por caída del cabello después de situaciones emocionalmente intensas. El llamado efluvio telógeno puede aparecer tras períodos de estrés severo y provocar una pérdida difusa de pelo durante semanas o meses.

La alopecia areata, una enfermedad autoinmune que genera la aparición de áreas sin cabello, también ha sido vinculada a factores emocionales y cuadros de ansiedad.

Además, los dermatólogos advierten que el estrés puede agravar otras afecciones como la dermatitis atópica, la rosácea, el acné, la urticaria y distintos tipos de picazón persistente.

Cómo evitar que los nervios se reflejen en la piel

Los especialistas recomiendan mantener hábitos saludables durante eventos de alta carga emocional, como un Mundial. Dormir adecuadamente, realizar actividad física, sostener una alimentación equilibrada y buscar momentos de relajación ayudan a disminuir el impacto del estrés sobre el organismo.

Por eso, mientras millones de argentinos siguen cada paso de la Selección, los dermatólogos recuerdan que la pasión futbolera puede vivirse intensamente, pero sin descuidar la salud. Después de todo, los nervios de un partido pueden durar 90 minutos, pero sus efectos sobre la piel pueden extenderse mucho más tiempo.