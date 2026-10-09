    • 9 de octubre de 2026 - 13:17

    A un mes del femicidio de Camila Vecchiarello, Barreal marchará para exigir justicia

    La convocatoria será este domingo 11 de octubre, a las 19, en la plaza General San Martín. La movilización busca mantener vivo el reclamo por Camila Agustina Vechiarello, asesinada en septiembre.

    Barreal volverá a movilizarse para pedir justicia por Camila Vechiarello.

    Barreal volverá a movilizarse para pedir justicia por Camila Vechiarello.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A casi un mes del femicidio de Camila Agustina Vechiarello, familiares, vecinos y organizaciones volverán a movilizarse en Barreal para pedir justicia. La concentración fue convocada para este domingo 11 de octubre a las 19, en la plaza General San Martín, bajo la consigna de Ni Una Menos.

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    La convocatoria recuerda especialmente el 13 de septiembre, fecha en la que fue asesinada la joven de 26 años, oriunda de Rosario, que había llegado a San Juan para realizar su formación como aspirante a Gendarmería Nacional. El caso provocó una fuerte conmoción en Calingasta y derivó en distintas manifestaciones durante los días posteriores.

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    La convocatoria difundida para la marcha que se realizará este domingo 11 de octubre, a las 19, en la plaza General San Martín de Barreal.

    “Marcharemos pidiendo justicia”

    El flyer difundido para convocar a la movilización lleva una imagen de Camila y remarca que la marcha se realizará al cumplirse un mes de su femicidio. “Recordaremos a Camila a un mes de su femicidio. Marcharemos pidiendo justicia”, expresa el mensaje, que invita a la comunidad a sumarse a la concentración.

    La actividad volverá a colocar en el centro de la escena el reclamo por el esclarecimiento judicial del caso y el pedido de justicia de sus familiares y allegados.

    El femicidio que conmocionó a Barreal

    Camila fue encontrada sin vida el 13 de septiembre en la vivienda que compartía con su esposo en Barreal. Por el hecho quedó detenido Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, quien posteriormente fue imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

    La Justicia dispuso para Riveros un año de prisión preventiva mientras avanza la investigación. Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía sostuvo una hipótesis acusatoria diferente de la versión presentada por el imputado, quien negó haber asesinado a Camila.

    En el marco de las pericias también se confirmó que Camila estaba embarazada al momento de su muerte, un dato que profundizó la conmoción alrededor del caso.

    Desde el crimen, vecinos de Barreal participaron de distintas movilizaciones para acompañar a la familia y reclamar justicia. La nueva marcha tendrá como punto de encuentro la plaza General San Martín, desde las 19, y volverá a realizarse bajo las consignas contra la violencia de género y los femicidios.

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