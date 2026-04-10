Acto de colación de la UCCuyo: hoy San Juan suma 177 nuevos profesionales de la salud

Este tarde, la Universidad Católica de Cuyo ( UCCuyo ) vivirá una jornada cargada de emoción. Se realizará el acto de graduación de la Facultad de Ciencias Médicas que este año sumará 177 nuevos profesionales de la salud a San Juan. El acto se realizará en el SUM de la Universidad, desde las 18.

Durante la ceremonia recibirán su título 12 Técnicos en Análisis Clínicos; 3 Técnicos en Hemoterapia; 35 Enfermeros; 12 Licenciados en Enfermería; 12 Licenciados en Kinesiología y Fisiatría; 16 Licenciados en Nutrición; 16 Licenciados en Terapia Ocupacional; 54 médicos; 1 Especialista en Enfermería y en Auditoría en Servicios de Salud; y 3 Doctores en Ciencias Biomédicas.

El solemne acto de colación de la Universidad Católica de Cuyo se desarrollará bajo una estructura protocolar que combina lo institucional, lo académico y lo emotivo, siguiendo el siguiente orden:

El acto de graduación de la Facultad de Ciencias Medicas de la UCCuyo se realizará en el SUM de la universidad.

1. Inicio y Símbolos Patrios . La ceremonia dará comienzo con la Recepción de las Banderas de Ceremonia, portadas por sus abanderados y escoltas. Acto seguido, todos los presentes entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino, marcando el inicio formal de la jornada.

2. Apertura artística y espiritual. La cultura tendrá un lugar central con la actuación del Coro de la UCCuyo, bajo la prestigiosa dirección de la profesora Marta Bilska. Posteriormente, se realizará la Invocación Religiosa, un momento de reflexión a cargo del Capellán de la Facultad, presbítero Pedro Fernández, quien brindará unas palabras de bendición para los nuevos profesionales.

3. Constitución de la Mesa Académica. Se procederá a la formación de la Mesa Académica, que estará presidida por la vicerrectora Académica, Beatriz Farah (en representación de la Rectora, quien se encuentra encabezando el inicio del ciclo académico en la sede San Luis), acompañada por el vicerrector de Formación, presbítero. Ángel Bartolomé Hernández, y los decanos de cada una de las Facultades de la sede San Juan.

4. Autoridades e Invitados Especiales. El acto contará con la destacada presencia de autoridades gubernamentales y sanitarias, entre ellos:

Ministro de Salud de la Provincia: médico cirujano Amilcar Dobladez, quien además de dirigir unas palabras a los graduados, participará activamente en la entrega de distinciones.

médico cirujano Amilcar Dobladez, quien además de dirigir unas palabras a los graduados, participará activamente en la entrega de distinciones. Director del Hospital Guillermo Rawson: Juan Pablo Gempel.

Juan Pablo Gempel. Director del Hospital Marcial Quiroga: Juan Manuel Campayo.

Juan Manuel Campayo. Representantes de Colegios, Asociaciones y Entidades Profesionales, encargados de premiar la excelencia académica.

5. El Momento central. El corazón del evento será la entrega de diplomas a los 177 flamantes egresados. En este tramo, se reconocerá a los mejores promedios y trabajos de investigación con las correspondientes Medallas y Diplomas de Honor. Los padres, familiares e invitados especiales serán testigos del juramento y la culminación del esfuerzo académico de los nuevos profesionales de la salud. Medallas y distinciones para los graduados de la UCCuyo

Reconocimiento a los graduados de la UCCuyo

El momento más emotivo del acto llegará cuando comience la entrega de medallas, diplomas y distinciones a los graduados destacados por su desempeño académico e investigación:

Distinciones Honoríficas (Consejo Superior)

Medalla y Diploma de Honor: Pablo Gabriel Trigo (Carrera de Medicina - Promedio más alto).

Pablo Gabriel Trigo (Carrera de Medicina - Promedio más alto). Diploma de Honor: Romina Alessia Lince Klinger (Carrera de Medicina - Segundo promedio).

Distinciones de Colegios y Asociaciones ProfesionalesCarrera de Medicina

Pablo Gabriel Trigo: recibe distinciones como Mejor Promedio por parte del Ministerio de Salud de San Juan y del Colegio Médico de San Juan .

recibe distinciones como por parte del y del . Cielo Guadalupe Vera Carletta: distinguida por ACLISA con la 'Medalla al Mérito de Alumno Destacado'.

distinguida por ACLISA con la 'Medalla al Mérito de Alumno Destacado'. María Fátima Alba Toloza y Camila Domínguez Aranda: distinguidas por la Asociación Médica de San Juan al 'Mejor Trabajo Científico' por su investigación sobre trastornos del sueño y deterioro cognitivo.

Licenciatura en Enfermería

Camila Emilce González Montaño: distinguida por la Asociación Civil Sanjuanina de Enfermería como el Mejor Promedio de la carrera.

Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría

Luciana Mancinelli García: distinguida por el Colegio Fisiokinésico de San Juan como el Mejor Promedio de la carrera.

Licenciatura en Nutrición

Romina Tamara Conca: distinguida por la Asociación Sanjuanina de Nutrición como el Mejor Promedio de la carrera.

distinguida por la Asociación Sanjuanina de Nutrición como el de la carrera. Romina Tamara Conca, Ailén Celeste Yacante y Renata Yuba: distinguidas por el Mejor Trabajo de Investigación en el Área de Nutrición (sobre uso de suplementos dietarios).

Licenciatura en Terapia Ocupacional