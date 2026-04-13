Adium San Juan ofrece capacitación gratis a jóvenes egresados de Escuelas Técnicas
La farmacéutica Adium (Exraffo) abrió las inscripciones para ingresar a Escuela Adium, un programa que capacita personal sanjuanino.
Adium San Juan lanzó una nueva edición de Escuela Adium, un programa de capacitación gratis para egresados de Escuelas Técnicas.
Foto:
La empresa farmacéuticaAdium San Juan (antes Raffo) continúa con el plan de inversión y expansión de la planta en la provincia, fortaleciendo la capacidad productiva y la generación de nuevas oportunidades. En este marco, abrió una nueva edición del programa Escuela Adium para capacitar a egresados de las Escuelas Técnicas.
La empresa farmacéutica ofrece este programa de capacitación gratuita de 3 meses de duración, pensado para jóvenes egresados de Escuelas Técnicas que quieran dar sus primeros pasos en la industria farmacéutica, formándolos para darles mayor oportunidad de ingresar a la planta.
Durante el programa, quienes participen, contarán con el acompañamiento de tutores de la compañía y podrán conocer de cerca los procesos productivos, desarrollando herramientas y experiencia para potenciar su futuro profesional. Recibirán capacitaciones técnicas y entrenamiento teórico practico en los procesos de la industria farmacéutica.
Para postularse, los interesados deben buscar las convocatorias en redes sociales como Instragram y escanear el código QR. Tabién, en la pagina web oficial de la empresa. Cabe destacar que el ingreso es con cupo limitado.
Requisitos para participar del programa Escuela Adium
Edad: mayores de 18 años al momento de comenzar el cursado.
Perfil: tener título de ténico mecánico, electromecánico, químico, automotor, y títulos afines.
Condición: no adeudar materias.
Respondabilidad: confirmar asistencia a las clases virtuales y presenciales los días sábado en la mañana.
Compromiso: demostrar interés por la industria, compromiso y proactividad.
Detalles clave del programa Escuela Adium San Juan
Objetivo: capacitar personal sanjuanino para la producción farmacéutica, con proyecciones de empleo importantes para 2026-2027.
Formato: combina clases virtuales técnicas con prácticas presenciales en la planta industrial de Adium San Juan. Las clases se dictarán los días sábados.
Formación: durante la capacitación se verán algunos temas como operación de equipos, seguridad de planta, medición y manejo de herramientas, entre otros temas.
Convocatoria 2026: las inscripciones están abiertas para mayores de edad interesados en formarse en la industria farmacéutica. Hasta el 23 de abril hay tiempo de inscribirse.
Enfoque: la empresa busca consolidar su planta local (ubicada en Ruta 40 y Calle 8, Pocito) y generar empleo directo en la provincia.