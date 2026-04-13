    • 13 de abril de 2026 - 18:18

    Adium San Juan ofrece capacitación gratis a jóvenes egresados de Escuelas Técnicas

    La farmacéutica Adium (Exraffo) abrió las inscripciones para ingresar a Escuela Adium, un programa que capacita personal sanjuanino.

    Adium San Juan lanzó una nueva edición de Escuela Adium, un programa de capacitación gratis para egresados de Escuelas Técnicas.

    Adium San Juan lanzó una nueva edición de Escuela Adium, un programa de capacitación gratis para egresados de Escuelas Técnicas.

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    La empresa farmacéutica Adium San Juan (antes Raffo) continúa con el plan de inversión y expansión de la planta en la provincia, fortaleciendo la capacidad productiva y la generación de nuevas oportunidades. En este marco, abrió una nueva edición del programa Escuela Adium para capacitar a egresados de las Escuelas Técnicas.

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    La empresa farmacéutica ofrece este programa de capacitación gratuita de 3 meses de duración, pensado para jóvenes egresados de Escuelas Técnicas que quieran dar sus primeros pasos en la industria farmacéutica, formándolos para darles mayor oportunidad de ingresar a la planta.

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    Alumnos de la Escuela Industrial visitaron la planta de Adium San Juan para conocer de cerca la actividad de la industria farmacéutica.

    Alumnos de la Escuela Industrial visitaron la planta de Adium San Juan para conocer de cerca la actividad de la industria farmacéutica.

    Durante el programa, quienes participen, contarán con el acompañamiento de tutores de la compañía y podrán conocer de cerca los procesos productivos, desarrollando herramientas y experiencia para potenciar su futuro profesional. Recibirán capacitaciones técnicas y entrenamiento teórico practico en los procesos de la industria farmacéutica.

    Para postularse, los interesados deben buscar las convocatorias en redes sociales como Instragram y escanear el código QR. Tabién, en la pagina web oficial de la empresa. Cabe destacar que el ingreso es con cupo limitado.

    Requisitos para participar del programa Escuela Adium

    • Edad: mayores de 18 años al momento de comenzar el cursado.
    • Perfil: tener título de ténico mecánico, electromecánico, químico, automotor, y títulos afines.
    • Condición: no adeudar materias.
    • Respondabilidad: confirmar asistencia a las clases virtuales y presenciales los días sábado en la mañana.
    • Compromiso: demostrar interés por la industria, compromiso y proactividad.

    Detalles clave del programa Escuela Adium San Juan

    • Objetivo: capacitar personal sanjuanino para la producción farmacéutica, con proyecciones de empleo importantes para 2026-2027.
    • Formato: combina clases virtuales técnicas con prácticas presenciales en la planta industrial de Adium San Juan. Las clases se dictarán los días sábados.
    • Formación: durante la capacitación se verán algunos temas como operación de equipos, seguridad de planta, medición y manejo de herramientas, entre otros temas.
    • Convocatoria 2026: las inscripciones están abiertas para mayores de edad interesados en formarse en la industria farmacéutica. Hasta el 23 de abril hay tiempo de inscribirse.
    • Enfoque: la empresa busca consolidar su planta local (ubicada en Ruta 40 y Calle 8, Pocito) y generar empleo directo en la provincia.

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