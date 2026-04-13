Adium San Juan ofrece capacitación gratis a jóvenes egresados de Escuelas Técnicas

La farmacéutica Adium (Exraffo) abrió las inscripciones para ingresar a Escuela Adium, un programa que capacita personal sanjuanino.

Adium San Juan lanzó una nueva edición de Escuela Adium, un programa de capacitación gratis para egresados de Escuelas Técnicas.

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La empresa farmacéutica Adium San Juan (antes Raffo) continúa con el plan de inversión y expansión de la planta en la provincia, fortaleciendo la capacidad productiva y la generación de nuevas oportunidades. En este marco, abrió una nueva edición del programa Escuela Adium para capacitar a egresados de las Escuelas Técnicas.

La empresa farmacéutica ofrece este programa de capacitación gratuita de 3 meses de duración, pensado para jóvenes egresados de Escuelas Técnicas que quieran dar sus primeros pasos en la industria farmacéutica, formándolos para darles mayor oportunidad de ingresar a la planta.

adium2 Alumnos de la Escuela Industrial visitaron la planta de Adium San Juan para conocer de cerca la actividad de la industria farmacéutica. Durante el programa, quienes participen, contarán con el acompañamiento de tutores de la compañía y podrán conocer de cerca los procesos productivos, desarrollando herramientas y experiencia para potenciar su futuro profesional. Recibirán capacitaciones técnicas y entrenamiento teórico practico en los procesos de la industria farmacéutica.

Para postularse, los interesados deben buscar las convocatorias en redes sociales como Instragram y escanear el código QR. Tabién, en la pagina web oficial de la empresa. Cabe destacar que el ingreso es con cupo limitado.